Topo

Notícias

Avião ambulância colide com casas no Quênia e deixa ao menos seis mortos

Equipes de resgate ao lado dos destroços de um local onde um avião médico queniano caiu, matando pelo menos seis pessoas, nos arredores de Nairóbi, em 7 de agosto de 2025 - SIMON MAINA / AFP
Equipes de resgate ao lado dos destroços de um local onde um avião médico queniano caiu, matando pelo menos seis pessoas, nos arredores de Nairóbi, em 7 de agosto de 2025 Imagem: SIMON MAINA / AFP

AFP

07/08/2025 13h50Atualizada em 07/08/2025 15h02

Pelo menos seis pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas quando um avião ambulância colidiu, na tarde desta quinta-feira (7), contra algumas casas nos arredores de Nairóbi, informaram as autoridades locais.

No avião, "perdemos quatro pessoas, incluindo o piloto. Houve feridos graves e também duas mortes na casa onde ele caiu", declarou à imprensa Henry Wafula, administrador do condado de Kiambu, onde ocorreu o acidente.

Relacionadas

Embraer investe na Índia para buscar um dos maiores negócios da história

Projeto que amplia isenção do IR para R$ 5.000 ainda tramita

Ministro de Israel repreende chefe do Exército por se opor à tomada total de Gaza

Wafula também informou que duas pessoas, entre elas uma idosa, ficaram gravemente feridas e foram levadas para um hospital.

No local do acidente, restaram apenas fragmentos espalhados da aeronave e casas completamente destruídas pelo impacto, constatou uma equipe da AFP.

O avião, que havia partido de um pequeno aeroporto no centro de Nairóbi, tinha como destino Hargeisa, na região separatista somali chamada Somalilândia, informou em um comunicado a empresa de ambulâncias aéreas AMREF Flying Doctors, proprietária da aeronave.

"Estamos cooperando com as autoridades aeronáuticas e equipes de emergência para apurar os fatos", acrescentou no comunicado Stephen Gitau, diretor da empresa.

"Perdi tudo", relatou entre lágrimas Margaret Wairimu, cuja casa foi completamente destruída pelo fogo. "Mas, graças a Deus, meus filhos não estavam por perto", acrescentou.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Tribunal superior da França veta reintrodução de pesticida polêmico

Tarcísio chega a condomínio para visitar Bolsonaro, em prisão domiciliar

Deputada bolsonarista diz que levou bebê ao plenário 'por necessidade'

Netanyahu quer sacrificar reféns israelenses com tomada de Gaza, diz Hamas

Bebê, correntes e esparadrapos: as táticas da oposição para paralisar Câmara e Senado

Hamas acusa Netanyahu de "sacrificar" reféns israelenses por seus interesses

Hamas acusa Netanyahu de sacrificar reféns israelenses em prol de interesses pessoais

Adolescente de 15 anos é detido na Dinamarca por planejar ataque contra escola

Desmatamento na Amazônia subiu 4% entre julho de 2024 e julho de 2025, segundo menor resultado desde 2016

Conselho Constitucional da França censura reintrodução de pesticida criticado

Quem é a brasileira acusada de matar 5 filhos e presa em Portugal