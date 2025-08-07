Após ser presa, stalker de dentista é internada em ala psiquiátrica em SC

Uma professora de música de 34 anos foi internada em um hospital psiquiátrico após perseguir desde 2019 o dentista Felipe Cordeiro, que mora em Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina.

O que aconteceu

Tribunal de Justiça de Santa Catarina autorizou a internação da mulher. Ela já havia sido presa pelo crime de stalking em fevereiro deste ano por perseguir Felipe, mas foi solta no mês passado, quando voltou a ameaçar a vítima.

Priscila foi posta em liberdade em 27 de julho, mas estava proibida de se aproximar de Felipe ou contatá-lo de alguma forma. Entretanto, dias após deixar a cadeia, a mulher publicou mensagens em uma rede social em tom de ameaça ao dentista, além de pessoas do círculo pessoal da vítima.

Daiane fez declarações de amor ao dentista e insinuações ameaçatórias, afirma a Polícia Civil catarinense. Em uma postagem direcionada a Felipe, ela se refere ao dentista como "amor da minha vida", e afirma: "Eu sou doente mental de tanto amor, dentro da minha perfeita saúde mental, física e espiritual. Te amo, e sempre irei amar, FC".

Ela foi levada pelos policiais na manhã de hoje para um hospital psiquiátrico em Florianópolis. Diagnosticada com transtorno psicótico, a professora deverá passar pelo menos um ano internada na unidade de saúde.

Entenda o caso

Daiane Priscila conheceu Felipe Cordeiro em 2019, quando passou por uma consulta odontológica com ele. Desde então, a professora perseguia a vítima, transformando a vida de Felipe em um "pesadelo", segundo informações que constam no processo do caso.

A perseguição piorou a partir de 2023, quando Priscila passou a enviar áudios em tom de ameaça a Felipe. Naquele ano, o dentista iniciou relacionamento com uma biomédica, que também se tornou alvo de Priscila.

Felipe disse que Priscila "fantasiava" que namorava ele desde 2019. Dentista contou que as mensagens enviadas pela professora eram "monólogos", repletas de "coisas absurdas" e que ele sempre ignorava. "Ao mesmo tempo em que ela diz [nas mensagens] que ama, ela briga, discute, xinga e quer matar", explicou o dentista em entrevista ao Fantástico em fevereiro.

Priscila chegou a ameaçar namorada de Felipe de morte. Em uma das mensagens enviadas a Bruna em 2023, a professora gravou um áudio em que dizia: "Eu quero que você morra, morra e pague por tudo que fez na minha vida. Sua p****, invejosa, mau-caráter, prostituta, invejosa, destruidora de vidas".

Além de contatos com Felipe por mensagens privadas, ela divulgava declarações pelas redes sociais. "Mais um dia dos namorados, (...) que saudade de você. Te amo, meu eterno namorado", disse ela em uma das gravações postadas com menção ao dentista.

Em 2024, Justiça a proibiu de se aproximar, manter contato ou mencionar o casal nas redes sociais. Priscila não apenas desrespeitou a decisão judicial, como intensificou as perseguições, criando e-mails falsos e utilizando celulares de terceiros para enviar mensagens com injúrias e ameaças.

O que caracteriza o stalking?

Crime de stalking é previsto no artigo 147-A do Código Penal. Ele é definido como perseguição reiterada que ameaça a integridade da vítima ou invade sua privacidade e liberdade. Ao UOL, a advogada criminalista Amanda Scalisse explicou que "a mera curiosidade em redes sociais não configura infração penal, mas a prática deve ser persistente para se tornar crime".

Stalking pode ocorrer de diversas formas. Entre elas, está o envio repetitivo de mensagens, ligações, criação de perfis falsos para vigiar a vítima, monitoramento de rotinas e até perseguição presencial. "Pode haver ameaça direta à liberdade de locomoção da vítima, forçando-a a mudar sua rotina e gerando danos psicológicos", explica Patricia Peck, especialista em Direito Digital.

Prática é crime previsto no Brasil desde 2021 e pode levar à reclusão de 6 meses a 2 anos, além de multa. A pena aumenta em 50% se o crime for cometido contra crianças, idosos, mulheres ou envolver mais de um agressor.