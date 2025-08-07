Topo

Anistia e fim do foro privilegiado estão na pauta? Quem manda no Congresso?

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que enfrenta talvez a maior crise de seu mandato diante do motim bolsonarista - Reprodução
Roger Modkovski
Do UOL

07/08/2025 18h49

O motim bolsonarista que paralisou os trabalhos no Congresso nestes últimos dias forçou o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a fechar um acordo para colocar em pauta na casa a anistia aos réus do 8 de Janeiro e o fim do foro privilegiado? Uma guerra de versões em torno desta afirmação turvou ainda mais o céu político de Brasília nesta quinta-feira.

Raquel Landim conversou com Motta, que lhe garantiu que não houve compromisso com as votações desejadas pelo bolsonarismo.

O colunista Leonardo Sakamoto afirma que é hora de Motta mostrar quem é o presidente da Câmara: se ele ou o ex-presidente Jair Bolsonaro ou o presidente dos EUA, Donald Trump.

E Thais Bilenky relata como Motta acionou uma "tropa de choque", com o tarimbado ex-presidente da Câmara Arthur Lira à frente, para retomar sua cadeira depois do motim bolsonarista.

O colunista Josias de Souza vitupera contra os amotinados, a quem qualifica como "sem-vergonhas" que tentam legitimar suas "verdades alternativas" por meio de leis aprovadas "na marra".

Josias também nota que o centrão parece ter embarcado no motim bolsonarista para se livrar do Supremo e jogar seus processos para instâncias mais favoráveis à prescrição —contudo sem se comprometer com a anistia.

Ameaça dos EUA a ministros do STF

Enquanto o Congresso tenta contornar sua crise, a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, relata que a Embaixada dos EUA publicou ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal que manifestarem apoio a Alexandre de Moraes, relator do processo contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Raquel Landim: Motta nega compromisso com votação da anistia e do fim do foro privilegiado

Leonardo Sakamoto: Motta precisa mostrar se o presidente da Câmara é Bolsonaro, Trump ou ele

Thais Bilenky: Como tropa de choque com Lira agiu para Motta retomar sua cadeira

Josias de Souza: Congresso é invadido pelo MSV, Movimento dos Sem-Vergonha

Josias de Souza: Centrão pega carona em motim bolsonarista para fugir do STF

Wálter Maierovitch: A capitulação de Motta em favor de Bolsonaro

Amanda Klein: Líderes na Câmara se dividem sobre acordo por anistia

Carla Araújo: Alcolumbre descarta punir amotinados, mas barra impeachment de Moraes

Mônica Bergamo: Embaixada dos EUA divulga ameaça contra ministros do STF que apoiarem Moraes

Marcos Augusto Gonçalves: Moraes simboliza o pavor da direita diante do pênalti

Hélio Schwartsman: Motim na Câmara era caso de polícia

