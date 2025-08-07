Topo

Ânima tem lucro quase 19% superior no 2º tri, vê benefício em nova regulação do EaD

07/08/2025 18h14

SÃO PAULO (Reuters) - A Ânima apresentou um lucro líquido ajustado 18,9% maior no segundo trimestre em relação ao resultado de um ano antes, com apoio do desempenho operacional ajustado, apesar de leve queda na base total de alunos.

O grupo de educação apurou lucro líquido de R$29,2 milhões no trimestre encerrado no final de junho, de acordo com relatório de resultados divulgado nesta quinta-feira.

O desempenho operacional nesse período, medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado, cresceu 4,4% no comparativo anual, para R$352,2 milhões, com expansão de 0,5 ponto percentual na margem ajustada, a 35%.

A base total de alunos, por sua vez, caiu 1,5% ano a ano no segundo trimestre, com retração de 2,8% na base de alunos do ensino acadêmico, que incluem estudantes da graduação, pós-graduação stricto sensu, ensino básico e técnico.

O tíquete médio mensal desses alunos, no entanto, cresceu na mesma comparação, tanto no ensino digital (+11,7%), quanto nas verticais Ânima Core (+3,3%) e Inspirali (+1,5%).

Em comentários que acompanham o balanço, a presidente-executiva da Ânima, Paula Maria Harraca, chamou atenção para o novo marco regulatório do ensino a distância (EaD), citando que o portfólio de cursos e currículos acadêmicos da empresa estão "substancialmente alinhados com as novas regras".

"Dada a nossa capilaridade e presença nacional, essas definições abrem oportunidades para a Ânima, principalmente nos cursos que passam a exigir maior presencialidade, como os da área da Saúde e das Engenharias, razão pela qual as vemos com otimismo e entendemos ser um passo importante para o ensino superior brasileiro."

