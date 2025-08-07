Anfavea reduz projeção de crescimento das vendas de veículos em 2025 de 6,3% para 5%

Topo

07/08/2025

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), entidade que representa as montadoras do País, reduziu a projeção para o crescimento das vendas de veículos neste ano, na comparação com 2024. A estimativa passou de 6,3% para 5%, conforme detalhou o presidente da associação, Igor Calvet, durante entrevista coletiva concedida após a apresentação dos dados do setor referentes a julho.

A previsão inicial era de que 2,802 milhões de veículos fossem vendidos em 2025. Agora, a estimativa caiu para 2,765 milhões. Em 2024, 2,635 milhões foram licenciados no País, segundo a Anfavea.

A revisão reflete a expectativa de que a taxa Selic ficará em 15% até o fim do ano, o que deve levar também a um crescimento mais brando da economia em 2025, afirmou Calvet. "É o patamar mais alto de juro desde 2006, levará à retração na demanda", disse ele, destacando que também deve haver redução significativa no ritmo de crescimento das concessões de crédito em 2025.

A Anfavea, por outro lado, elevou a expectativa de crescimento para as exportações de veículos em 2025, de 7,5% para 38,4%. A expectativa agora é de que 552 mil unidades sejam exportadas neste ano, ante 398 mil em 2024. O maior otimismo com os embarques reflete a recuperação econômica da Argentina, que tem comprado cada vez mais veículos do País neste ano.

No acumulado do ano até aqui, foram exportados 183.905 veículos para a Argentina, uma alta de 156,5% em relação a 2024. A participação da Argentina no total das exportações de veículos do Brasil passou de 35,1% em 2024 para 58,9% em 2025.

