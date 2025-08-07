Andav: distribuidoras associadas faturaram R$ 167 bilhões em 2024

São Paulo, 7 - O setor de distribuição de insumos agropecuários movimentou R$ 167 bilhões em 2024, segundo dados da 10ª Pesquisa Nacional da Distribuição, divulgada hoje, no encerramento do Congresso Andav 2025, em São Paulo. O levantamento foi conduzido pela Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários (Andav) em parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP).Do total faturado pelas mais de 3.800 unidades comerciais associadas à Andav, R$ 104 bilhões vieram da venda de insumos agrícolas, como defensivos químicos e fertilizantes. A comercialização de grãos somou R$ 36 bilhões, enquanto a venda de máquinas, serviços e outros produtos respondeu por R$ 27 bilhões.A soja se manteve como a principal cultura atendida pelas distribuidoras, representando 49% da atuação do setor, seguida pelo milho, com 20%. Entre os segmentos de insumos, os defensivos químicos lideraram com 41% de participação, seguidos pelos fertilizantes para o solo (24%) e pelas sementes (20%).O presidente executivo da Andav, Paulo Tiburcio, e a gerente de Inteligência de Mercado da entidade, Christiane Sales, destacaram em nota que o setor atingiu um alto nível de maturidade, com "77% dos distribuidores atuando há mais de 11 anos" e presença em mais de mil municípios. Segundo eles, o segmento está em constante expansão, com "investimentos contínuos em tecnologia, em infraestrutura e abertura de novas unidades".A pesquisa indicou crescimento de 4,9% no número de lojas em relação a janeiro de 2024 e revelou que 43% dos distribuidores planejam abrir novas unidades nos próximos três anos, o que pode resultar em 551 novos pontos de atendimento. No campo da inovação, o uso de inteligência artificial pelas empresas saltou 89% em relação ao ano anterior.O estudo também mostra que 45% das associadas aumentaram o número de funcionários em 2024. Hoje, o setor emprega diretamente 46 mil pessoas e está presente em todas as regiões do País, atuando como vetor de desenvolvimento econômico e difusão de tecnologia no campo.A pesquisa abordou ainda temas relacionados à sustentabilidade e responsabilidade social. De acordo com a Andav, 80% das associadas realizaram alguma ação de responsabilidade ambiental no último ano, 74% promoveram iniciativas sociais e 83% afirmaram ter um planejamento estratégico estruturado.