Alta em tarifas de importação pressiona inflação da construção no IGP-DI de julho, diz FGV

07/08/2025 09h14

Como reflexo da elevação de tarifas de importação, a alta no custo do material de construção acelerou a inflação da construção no Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de julho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Ao mesmo tempo, o custo da mão de obra permaneceu em alta significativa, embora com menos fôlego que no mês anterior.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) passou de um avanço de 0,69% em junho para uma elevação de 0,91% em julho.

"O INCC subiu puxado pelo encarecimento de produtos de PVC, reflexo direto do aumento das tarifas de importação de resinas, destacando tubos, conexões e eletrodutos como os itens que mais pressionaram o índice da construção civil", justificou Matheus Dias, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços saiu de uma alta de 0,24% em junho para uma elevação de 0,85% em julho. O custo dos Materiais e Equipamentos passou de um aumento de 0,12% em junho para elevação de 0,86% em julho, enquanto os Serviços saíram de alta de 1,26% para elevação de 0,78%.

Já o índice que representa o custo da Mão de Obra saiu de uma elevação de 1,32% em junho para uma alta de 1,00% em julho.

