Adolescente de 15 anos é detido na Dinamarca por planejar ataque contra escola

07/08/2025 14h44

Um adolescente de 15 anos foi detido na Dinamarca, suspeito de ter preparado, junto com outros dois menores, um ataque a tiros contra uma escola, reportou a polícia nesta quinta-feira (7).

"Na sexta-feira, 1º de agosto de 2025, a polícia do sudeste de Jutlândia (oeste) recebeu uma denúncia sobre a preparação de um ataque a tiros em uma escola, a escola Sct. Michaels em Kolding", no sul do país, escreveu em um comunicado.

Segundo as autoridades, não existe "nenhum perigo real e concreto para a escola em questão nem para as pessoas".

Após a denúncia, três menores foram detidos e "um dos suspeitos detidos, de 15 anos, foi apresentado ao juiz de instrução por tentativa de homicídio e colocado em prisão preventiva por quatro semanas", especificou a polícia.

Os outros dois suspeitos foram liberados após serem interrogados, segundo informou a polícia, que não deu detalhes sobre a identidade dos suspeitos.

A escola contra a qual o ataque foi planejado é um centro privado de Kolding, a oitava cidade do país escandinavo, onde as férias escolares terminam por volta de 11 de agosto.

Os suspeitos são alunos de outro colégio, segundo um comunicado municipal.

