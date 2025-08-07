Ações europeias registram maior salto em mais de duas semanas; cessar-fogo na Ucrânia toma foco

Por Twesha Dikshit e Ragini Mathur

(Reuters) - As ações europeias registraram sua maior alta diária em mais de duas semanas nesta quinta-feira, impulsionadas por papéis financeiros, conforme investidores avaliaram balanços corporativos mistos, tarifas dos Estados Unidos e um possível avanço para acabar com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,92%, a 546,05 pontos, atingindo o maior nível em uma semana, com o setor de bancos europeus subindo 2%, atingindo seu maior nível desde 2010, e o setor de seguros avançando 1,6% e atingindo um pico recorde.

As ações financeiras se recuperaram nas últimas semanas, com investidores buscando áreas do mercado menos expostas à incerteza comercial.

As tarifas de importação mais altas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, a muitos parceiros comerciais entraram em vigor na quinta-feira.

Também contribuindo para o clima otimista, o Kremlin disse que o presidente russo, Vladimir Putin, e Trump se reunirão nos próximos dias, aumentando as expectativas de um possível cessar-fogo na Ucrânia.

O setor de defesa perdeu 2,3%, com a empresa de defesa alemã Rheinmetall em queda 8% depois de não cumprir as previsões de vendas do segundo trimestre, em parte devido ao atraso nos contratos de defesa alemães.

"Um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia deve ser positivo para consumidores europeus e para a demanda por risco, e negativo para os preços do petróleo. Os setores beneficiados devem ser os consumidores europeus, setores sensíveis ao crescimento e relacionados à construção", disse Mohit Kumar, economista da Jefferies.

As ações de tecnologia avançaram globalmente com o alívio de que as empresas comprometidas com a fabricação nos EUA, como a Apple, evitarão tarifas.

O setor de tecnologia subiu 1,7%, com as fabricantes de chips BE Semiconductor, ASML Holding e SAP todas com alta de 2,4% a 4,5%.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,69%, a 9.100,77 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,12%, a 24.192,50 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,97%, a 7.709,32 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,93%, a 41.392,99 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,06%, a 14.690,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,27%, a 7.762,45 pontos.