Ações de tecnologia impulsionam ganhos em Wall Street em meio a expectativas de isenção de tarifas

Por Nikhil Sharma e Pranav Kashyap

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street avançavam nesta quinta-feira, impulsionados pela expectativa de que os gigantes da tecnologia possam se esquivar das novas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as importações de chips.

As ações da Apple subiam 2,4%, ampliado os ganhos de 5,1% da sessão anterior, após Trump dizer que a fabricante do iPhone investirá mais US$100 bilhões nos EUA, elevando seu compromisso total para US$ 600 bilhões nos próximos quatro anos.

Trump também anunciou uma tarifa de cerca de 100% sobre as importações de semicondutores, mas disse que ela não se aplicará às empresas que estão fabricando nos EUA ou que se comprometeram a fazê-lo.

As ações das fabricantes de chips Nvidia e Broadcom subiam 1,3% cada, enquanto a Advanced Micro Devices avançava 3%.

O setor de tecnologia tinha o melhor desempenho, ganhando 1,1%, enquanto o setor de saúde pesava.

A Eli Lilly caía 11,2% depois de divulgar dados sobre seu medicamento oral para perda de peso em estágio avançado. A fabricante de medicamentos também elevou sua previsão de lucro para o ano inteiro.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,60%, para 44.456,20 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,60%, a 6.382,88 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 0,84%, para 21.347,27 pontos.

As tarifas mais altas de 10% a 50% impostas por Trump a dezenas de parceiros comerciais entraram em vigor nesta quinta-feira.