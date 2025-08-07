Topo

Ações da China fecham no nível mais alto desde 2021 com dados comerciais

07/08/2025 07h16

HONG KONG (Reuters) - As ações da China subiram pelo quarto dia consecutivo, fechando em uma máxima de três anos e meio nesta quinta-feira, com dados de exportação positivos adicionando combustível à recente recuperação do mercado, apesar das novas ameaças de tarifas dos Estados Unidos.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,16%, marcando o maior nível de fechamento desde dezembro de 2021, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,03%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,69%.

As exportações da China superaram as previsões em julho com uma alta de 7,2% em relação ao ano anterior, mostraram dados alfandegários, já que os fabricantes aproveitaram ao máximo a trégua tarifária com os Estados Unidos.

Os mercados ignoraram os comentários na quarta-feira do presidente dos EUA, Donald Trump, de que poderia anunciar novas tarifas sobre a China, semelhantes à taxa adicional de 25% imposta sobre as importações de produtos indianos devido às suas compras de petróleo russo, dependendo do que acontecer.

Os investidores continuam focados no prazo de 12 de agosto para ver se Pequim e Washington chegarão a um acordo tarifário duradouro.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,65%, a 41.059 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,69%, a 25.081 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,16%, a 3.639 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,03%, a 4.114 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,92%, a 3.227 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 2,37%, a 24.003 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,72%, a 4.258 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,14%, a 8.831 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong)

