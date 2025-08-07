Topo

5 exercícios de 'pilates de parede' para fazer sem sair de casa

'Pilates na parede' pode ser potente para o corpo, mas requer atenção Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para VivaBem

07/08/2025 18h51

O chamado "pilates de parede" viralizou nas redes sociais como uma alternativa simples e acessível ao pilates tradicional. A prática utiliza apenas o peso do próprio corpo e a resistência proporcionada pela parede, que funciona como um ponto de apoio para estabilizar os movimentos.

O resultado? Um treino que melhora mobilidade, equilíbrio e consciência corporal. É uma opção interessante tanto para quem está começando quanto para quem já tem experiência — e busca novos estímulos para o corpo e a mente.

A parede pode ser sua aliada -- ou sua inimiga

Apesar da aparência simples, o pilates de parede exige atenção. A prática tem fundamentos técnicos: respiração, controle, centralização, fluidez... São princípios que fazem parte da base do método e que, quando ignorados, podem tornar o exercício ineficaz ou até perigoso.

Alguns movimentos, por exemplo, exigem força e estabilidade muscular que nem todo iniciante tem — e a falta de controle pode resultar em lesões. Outro ponto importante é que a parede, por ser lisa, pode ser escorregadia. O ideal é usar meias antiderrapantes ou tênis com solado firme.

Por isso, não basta copiar vídeos da internet sem saber o que está fazendo. Pessoas com problemas na lombar ou cervical, por exemplo, devem evitar certos movimentos ou adaptar as posturas — de preferência com a ajuda de um profissional. E mesmo quem já pratica pilates precisa conhecer seus limites e respeitar o próprio corpo.

5 exercícios para testar em casa

Se você já pratica e tem experiência com pilates, veja a seguir algumas opções de exercícios que podem ser realizados com o apoio da parede. Agora, sem nenhum conhecimento sobre essa modalidade, ou com condições musculoesqueléticas prévias, não se arrisque, antes procure a orientação de um instrutor capacitado.

Pilates na parede - Reprodução - Reprodução
Imagem: Reprodução

1. Ponte com apoio

Deite-se de frente para a parede, com os braços esticados ao lado do corpo e as pernas elevadas, apoiando os pés na parede. Eleve o quadril até formar uma linha reta dos ombros aos joelhos. Isso ativa glúteos, abdome e dá mais mobilidade à coluna. Faça duas séries de 10 repetições.

Pilates na parede - Reprodução - Reprodução
Imagem: Reprodução

2. Prancha

Muito semelhante ao tradicional exercício de prancha, com a diferença de que os pés ficam apoiados na parede - os antebraços ficam no chão como na versão clássica. Esse exercício fortalece o abdome de forma isométrica. Segure a posição por 15 segundos e repita duas vezes.

Pilates na parede - Reprodução - Reprodução
Imagem: Reprodução

3. Agachamento guiado

Fique em pé, costas apoiadas na parede e pés cerca de 60 cm à frente. Desça até que as coxas fiquem paralelas ao chão. Mantenha por 30 segundos ou o quanto aguentar. Repita duas séries. Isso fortalece tanto as pernas como melhora o equilíbrio corporal.

Pilates na parede - Reprodução - Reprodução
Imagem: Reprodução

4. Flexão de braço

O exercício ajuda a fortalecer e tonificar peito, ombros e braços, além de melhorar a postura e o equilíbrio.

Para fazer as flexões na parede:

  1. Posicione-se de pé em frente à parede, afastado de um ou dois passos para trás;
  2. Estique os braços e apoie as palmas das mãos na parede, na altura do peito, mantendo as pernas esticadas e os pés apoiados no chão;
  3. Dobre os cotovelos lentamente, inclinando o tronco em direção à parede. O corpo deve permanecer reto e a cabeça alinhada à coluna;
  4. Eleve o tronco lentamente de volta para a posição inicial, empurrando a parede com as mãos;
  5. Repita o movimento a partir da posição inicial. Faça duas séries de 10 repetições.

5. Abdominal

O exercício ajuda a fortalecer e desenvolver a musculatura do abdome, trabalhando principalmente o músculo reto, além de fortalecer o core, que é o centro de gravidade do corpo, e a sustentar e proteger a coluna.

Para fazer os abdominais na parede:

  1. Deite-se de barriga para cima, apoiando os pés na parede, com os joelhos flexionados em um ângulo de 90 graus com os quadris. Essa é a mesma posição do exercício de ponte na parede;
  2. Mantenha os braços esticados e alinhados com o corpo, contraia o abdome e os glúteos;
  3. Eleve lentamente o tronco e as escápulas (osso triangular presente na área superior das costas), mantendo a lombar sempre apoiada no chão;
  4. Mantenha essa posição e tire as mãos do chão, elevando e abaixando as mãos com os braços esticados ao lado do corpo;
  5. Volte à posição inicial. É importante que o abdome permaneça contraído durante todo o exercício.

*Com informações de reportagem publicada em 04/07/2024

