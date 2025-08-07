Quanto falta para o monotrilho chegar até o extremo da zona leste de SP?

Topo

Monotrilho da linha 15-Prata chega à Estação São Lucas, sobre a Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, na zona leste da capital - Daniel Cymbalista/Fotoarena/Folhapress
Beatriz Gomes
07/08/2025

O projeto de expansão da linha 15-Prata de monotrilho prevê o trajeto da estação Ipiranga (conexão com a linha 10-Turquesa) até a Cidade Tiradentes, no extremo leste da cidade de São Paulo.

Quanto falta para sair do papel

Conclusão das obras nas novas estações Ipiranga, Boa Esperança e Jacu-Pêssego está prevista para 2027. O Metrô não divulgou o mês exato de abertura ao público. Até julho, o empreendimento tinha 40% de avanço nas obras civis.

Em uma ponta, no sentido oeste, o projeto prevê a estação Ipiranga, antes da parada Vila Prudente. Ela se conectará com a estação de mesmo nome, da linha 10-Turquesa, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Na outra ponta, as paradas Boa Esperança e Jacu-Pêssego serão construídas após a Jardim Colonial e acrescentarão três quilômetros de extensão à linha. A expansão também contará com um novo pátio, chamado Ragueb Chohfi.

Em 2022, quando foi autorizada a ampliação do ramal, a entrega das duas estações estavam previstas para este ano, segundo o Estadão Conteúdo. Sobre o atraso, o Metrô afirmou à reportagem que as obras de linhas são complexas e se deparam com múltiplos entraves no andamento do processo. "Esses cronogramas são continuamente revistos e atualizados", acrescentou.

Metrô diz que ampliação proporcionará redução de 50% no tempo de deslocamento entre a zona leste e o centro da capital. A reportagem questionou a companhia sobre o tempo que o percentual representa, mas ainda não obteve retorno. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

Abertura de quatro novas estações no sentido leste ainda passa por análise. O Metrô diz que a construção das paradas Jardim Marilu, Jardim Pedra Branca, Cidade Tiradentes e Hospital Cidade Tiradentes depende que a Prefeitura da capital amplie vias municipais (como a Estrada do Iguatemi) para a colocação dos pilares e da via do monotrilho. A companhia afirmou que conversa com a gestão municipal para o projeto sair do papel, mas ainda não há prazo. Questionada, a prefeitura não respondeu à reportagem.

A linha, inaugurada em 2014 e elevada a 15 metros do solo, percorre 14,5 km, ligando a Vila Prudente ao Jardim Colonial. Ela passa por 11 estações: Vila Prudente (conexão com a linha 2-Verde), Oratório, São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstói, Vila União, Jardim Planalto, Sapopemba, Fazenda da Juta, São Mateus e Jardim Colonial.

O governo estadual estima que cerca de 480 mil passageiros serão beneficiados diariamente no trecho Vila Prudente e Jacu-Pêssego.

Projeto mostra como deve ser uma das novas estações da linha 15-Prata de monotrilho
Monotrilho funciona sem maquinista

Metrô diz que a linha 15-Prata foi projetada para funcionar sem operador. Porém, até o dia 16 de março, a linha contava com condutor embarcado. Após a retirada do funcionário, o Sindicato dos Metroviários expressou preocupação e disse que a companhia coloca "a população em risco". O Metrô afirma que o sistema é seguro e as composições são monitoradas em tempo real em um centro de controle.

Em julho de 2024, o governo de São Paulo revogou a licitação para a concessão da linha, vencida pelo Consórcio ViaMobilidade, do grupo Motiva (antiga CCR). A gestão estadual não divulgou o motivo da decisão, que não foi contestada pela Motiva. Atualmente, o Metrô segue operando a linha, sem afetar os passageiros. Até julho não houve nenhuma nova licitação.

Falha fez passageiros andarem em trilhos a 15 m de altura

No dia 6 de maio, passageiros andaram por uma passarela de emergência da linha 15-Prata por duas vezes após falhas em diferentes composições. Apesar do susto, não houve colisão e ninguém se feriu. Procurado, o Metrô disse que as pessoas não aguardaram as orientações da empresa e desceram na passarela.

Sindicato dos Metroviários atribuiu o problema à ausência de operador na composição do monotrilho. Eles afirmaram que, caso o trem tivesse um operador, não seria necessário que os passageiros tivessem de andar pela passarela de emergência, pois o operador poderia conduzir o trem até a estação mais próxima. O Metrô não comentou a declaração.

Linha acumula episódios de falhas e acidentes. Em janeiro de 2023, uma trinca na estrutura de concreto entre as estações Vila Prudente e Oratório paralisou a circulação de trens por mais de seis horas. Em março do mesmo ano, dois trens se chocaram entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto. Como a colisão frontal ocorreu fora do horário comercial, apenas os operadores estavam nos trens. Já em fevereiro de 2020, um jogo de pneus da composição estourou e provocou a paralisação da linha.

