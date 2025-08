Walt Disney supera previsão de lucro, mas receita decepciona

A Walt Disney teve lucro líquido de US$ 5,26 bilhões no seu terceiro trimestre fiscal (encerrado em 28 de junho), dobrando o ganho de US$ 2,62 bilhão apurado no período equivalente do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 6.

Com ajustes, a gigante de entretenimento americana garantiu lucro por ação de US$ 1,61 no trimestre, superando a projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,45 por ação.

A receita da Disney teve expansão anual de 2% no trimestre, a US$ 23,65 bilhões, mas ficou levemente abaixo do consenso da Factset, de US$ 23,69 bilhões.

A empresa com sede em Burbank (Califórnia) elevou seu guidance para o lucro ajustado por ação do ano fiscal em US$ 0,10, para US$ 5,85, sugerindo lucro esperado de US$ 1,03 por ação no quarto trimestre. Analistas previam lucro de US$ 1,09 por ação no quarto trimestre fiscal e lucro anual de US$ 5,80 por ação.

Às 8h10 (de Brasília), a ação da Disney caía 1% no pré-mercado de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.