Este secador de cabelo promete secagem rápida e silenciosa; veja opiniões

Não abre mão de secar os cabelos, mas também não quer investir uma fortuna em um novo? Felizmente, existem hoje em dia boas opções que aliam praticidade, potência e bom preço.

Um modelo da marca Taiff, por exemplo, tem feito sucesso. Ele registrou mais de mil compras recentes na Amazon. Com potência de 2000W, ele promete agilizar a secagem e a modelagem dos fios. Confira a seguir mais características do produto e opiniões de quem já o comprou.

O que diz o fabricante?

Com motor profissional e potência de 2000W, seca e deixa o cabelo macio em menos tempo

Conta com cinco níveis de temperatura

Tem botão de ar frio

É leve; o cabo de 1,80 metros de comprimento é ideal para ser usado em espaços menores

Proporciona mais brilho e menos frizz, de acordo com a marca

Promete ser silencioso, deixando a secagem mais agradável

O que diz quem comprou?

No site da Amazon, o secador tem quase 7 mil avaliações e nota média de 4,8 (de um máximo de 5). Confira a seguir opiniões de quem comprou:

Esse secador me surpreendeu! Ele é leve, MEGA silencioso em comparação aos seus 'colegas' e tem uma eficácia extraordinária (...). O plug é de 20 amperes, então é bom se atentar quanto a necessidade ou não de ter um adaptador —no meu caso, no banheiro dá para usar sem adaptador, mas tenho que ter um adaptador caso eu queira secar o cabelo no quarto. Virginia Assis

O secador Taiff dispensa comentários. Só compro dessa marca. Ele é muito bom. Vale o preço porque são os que duram mais. Não é tão leve. O tamanho é pequeno ou menor um pouco do que os outros que tive. Seca o cabelo rapidamente. Muito satisfeita. Ana Maria

O produto é de qualidade ótima, me surpreendeu pelo valor considerado baixo quando comparado com os demais produtos da marca. Potência e velocidades são ótimas, tenho bastante cabelo e ele seca muito bem. Gostei que ele não é muito pesado, facilitando a secagem.(...) Bruna Venancio

Até agora adorei, muito bom e potente. Gostei das opções de velocidade e calor. Não achei pesado, mas ainda estou acostumando. Indico e compraria novamente. Daniel B.

Pontos de atenção

As principais críticas ao secador dizem respeito à potência. Há ainda reclamações sobre o tipo de conector de tomada do aparelho. Veja o que diz quem não ficou satisfeito com a compra:

Tem outros muito melhores por esse valor, achei que era mais potente. Luiz

O produto não tem força (...). Fiquei muito decepcionada. A única coisa boa é que ele realmente é silencioso. Camila M.

Não há informação sobre o tipo de tomada que ele requer. Vi na internet que não é recomendado simplesmente comprar um adaptador porque tem relatos de pegar fogo. O ideal é trocar a tomada da casa, o que dá muito trabalho e te limita a ter que usar o secador apenas naquele lugar. Yasmin

