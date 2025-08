Única pendência para avanço de acordo da UE com Mercosul 'está do lado europeu', diz porta-voz

O porta-voz de Comércio da Comissão Europeia, Olof Gill, afirmou nesta quarta-feira, 6, que a única pendência para o avanço do acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul "está do lado europeu". Ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Gill declarou que "a UE vai apresentar o acordo a todos os países-membros nas próximas semanas" e que levará "alguns meses" até que os integrantes do bloco votem sua aprovação.

Segundo ele, o cronograma se deve ao fato de que, no momento, o foco comercial do continente está nas tarifas com os Estados Unidos. Gill também assegurou que o texto que será submetido aos países da UE é o mesmo fechado em dezembro de 2024, já aprovado pelos países do Mercosul, com apenas uma modificação: "maiores medidas de proteção aos consumidores da UE e aos fazendeiros da França".

Fontes ligadas ao bloco europeu confirmaram ao Broadcast, sob anonimato, que a França lidera hoje a resistência ao acordo Mercosul-UE e, por isso, pressionou por mudanças no texto de dezembro.

Ao ser questionado sobre esse ponto, Gill disse acreditar que a maioria dos países da UE "vai concordar" com as alterações propostas e com o texto final.

Ele também destacou que os "benefícios para a UE com o acordo com o Mercosul são grandes", mas minimizou a possibilidade de que o interesse manifestado por outros países, como o Canadá, em firmar um acordo com o bloco sul-americano, acelere a conclusão e a votação do tratado com os europeus.