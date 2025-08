União Brasil e PP sinalizam apoio ao motim bolsonarista no Congresso

Dois dos principais partidos do centrão, o União Brasil e o PP, informaram que se juntarão ao motim bolsonarista que impede o funcionamento da Câmara e do Senado.

O que aconteceu

O movimento do PL é um esforço pela liberdade de Jair Bolsonaro. União Brasil e PP se juntam ao partido do ex-presidente e ao Novo, que exigem a votação da anistia para o Congresso Nacional voltar a funcionar.

Deputados e senadores bolsonaristas ocupam o Congresso para impedir seu funcionamento. A tática foi empregada na terça-feira, quando parlamentares da direta sentaram nas cadeiras da Mesa Diretora, onde é feito o gerenciamento das sessões.

A nota do União e do PP fala em "movimento legítimo de obstrução". A medida é um instrumento previsto no regimento que dificulta as votações. Ele não inclui ocupar a Mesa Diretora à força, contudo.

O texto de União e PP não fala sobre o motim, somente da obstrução. "Diante do movimento legítimo de obstrução feito pela oposição, a Federação União Progressista orientou a bancada a não registrar presença."

O apoio dos dois partidos é um pedido do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Ele se reuniu com os presidentes de União Brasil e PP na terça-feira pela manhã e solicitou a adesão ao esforço contra o funcionamento do Congresso. Os dois partidos tentam formar uma federação, mas ainda precisa do aval da Justiça Eleitoral.

A nota dos dois partidos tem vocabulário bolsonarista raiz. Fala apenas em "manter o diálogo" e, assim, encontrar uma solução para o "Brasil virar a página". As expressões em aspas são comuns nos discursos de parlamentares bolsonaristas como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) declarou que não vai aceitar chantagem. Ele, que é do União Brasil, pensa diferente da cúpula do partido e discorda do motim. Ainda que tenha maioria de integrantes da direita, a sigla não é coesa e tem nomes governistas, inclusive com ministros.

No PP, não existe obrigação de seguir a orientação da direção. O presidente do partido, Ciro Nogueira (PP-PI), disse na terça que não haveria punição a quem desobedecesse à recomendação.

O PL já acena com fim do motim. Caciques do partido espalham a versão de que a ocupação do Congresso foi planejada para durar dois dias e dar recado políticos.

Confira a íntegra da nota

"Diante do legítimo movimento de obstrução feito pela oposição, a Federação União Progressista orientou a bancada a não registrar presença em penário no dia de hoje nas duas Casas. Continuamos defendendo o diálogo como único caminho possível para encontrarmos soluções que devolvam a normalidade dos trabalhos no Congresso Nacional. O Brasil precisa virar essa página e voltar a focar em pautas que resolvam os problemas econômicos, sociais e de insegurança do nosso país".

Antonio Rueda, presidente nacional do União Brasil

Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas