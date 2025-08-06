Topo

Notícias

Trump volta a ameaçar impor controle federal de Washington, D.C.

06/08/2025 22h38

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou nesta quarta-feira a ameaçar impor o controle federal de Washington, D.C., inclusive com o uso de soldados, para conter um suposto aumento da criminalidade na capital americana, uma afirmação que contradiz os dados oficiais.

Em virtude de um acordo de mais de 50 anos, a administração de Washington, D.C. recai sobre o governo eleito do Distrito de Columbia, incluindo seu prefeito, com o Congresso tendo um papel de supervisão. Trump mostra-se incomodado com essa configuração e insinuou diversas vezes que gostaria de transferir para a Casa Branca o controle da gestão da cidade.

"Estamos considerando, sim, porque a criminalidade é absurda", disse o presidente. "O índice de criminalidade, o de assaltos, assassinatos e tudo mais. Não vamos deixar, e isso inclui trazer a Guarda Nacional, talvez muito em breve também."

Os crimes violentos em Washington, D.C., controlada pelos democratas, diminuíram 26% no primeiro semestre de 2025, em comparação com o ano anterior, segundo estatísticas da polícia. Os índices de criminalidade da cidade em 2024, antes de Trump assumir o cargo, já eram os mais baixos em três décadas, de acordo com o Departamento de Justiça. 

A delegada de Washington no Congresso, Eleanor Holmes Norton, negou hoje no X a afirmação de Trump, e ressaltou que "os presidentes não têm autoridade para tomar unilateralmente o controle de Washington, D.C.. O Congresso teria que aprovar uma lei, e não permitirei que a iniciativa atual chegue tão longe."

hg/mlm/ag/nn/lb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Khachanov vence Zverev e vai enfrentar Shelton na final do Masters 1000 de Toronto

Taiwan diz que TSMC ficará isenta de tarifa de 100% sobre semicondutores

Após obstrução de Plenário, Hugo Motta abre sessão e pede respeito

Sem Messi, Inter Miami vence Pumas (3-1) e vai às quartas de final da Leagues Cup

Motta precisa de ajuda para ocupar cadeira, abre sessão e pede diálogo

Deputado do PT aciona conselho tutelar por bebê levado ao plenário

Trump volta a ameaçar impor controle federal de Washington, D.C.

Revelação Victoria Mboko vai enfrentar Osaka na final do WTA 1000 de Montreal

Tribunal do caso Maradona rejeita pedido da defesa para retirada de dois juízes

Agente do alto escalão dos EUA ameaça 'aliados de Moraes'

Deputada entra com filha de 4 meses no Plenário antes da desocupação da Mesa Diretora