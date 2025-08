Trump planeja se reunir com Putin já na próxima semana, informa New York Times

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja se reunir pessoalmente com o presidente russo, Vladimir Putin, já na próxima semana, informou o New York Times nesta quarta-feira, citando duas pessoas familiarizadas com o plano.

Trump então planeja se reunir com Putin e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, informou o jornal, acrescentando que os planos foram divulgados em um telefonema com líderes europeus nesta quarta-feira.

A Casa Branca não respondeu imediatamente sobre a reportagem, mas mais cedo Trump reconheceu que conversou com líderes europeus após a reunião "altamente produtiva" do enviado dos EUA Steve Witkoff com Putin na Rússia.

Ao observar que houve um "grande progresso" durante a reunião, Trump escreveu no Truth Social: "Todos concordam que essa guerra deve chegar ao fim, e trabalharemos para isso nos próximos dias e semanas".

Trump, que prometeu acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia no "primeiro dia" durante sua campanha presidencial, realizou várias ligações telefônicas com Putin e se reuniu com Zelenskiy desde que retornou à Casa Branca em janeiro.

No entanto, nas últimas semanas, ele tem ficado cada vez mais frustrado com Moscou devido à falta de progresso no sentido de encerrar o conflito de três anos.

(Reportagem de Jasper Ward e Andrea Shalal)