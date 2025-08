Trump não deu ordem ao Exército dos EUA para prender Moraes

É falso o vídeo compartilhado nas redes sociais que afirma que Donald Trump acionou o Exército dos Estados Unidos para prender Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal.

Trump não tem poderes para determinar a prisão de Moraes. Também não há registro de que o presidente norte-americano tenha feito algum discurso com declarações parecidas ou dado este tipo de ordem ao Exército do país.

O pedido de checagem foi enviado ao UOL Confere pelo WhatsApp (11) 97684-6049.

O que diz o post

"Urgente! Trump manda Exército prender Alexandre", diz a mensagem contida na publicação.

Abaixo, um vídeo exibe montagens com fotos de Trump, Jair Bolsonaro e Moares. Um narrador diz que o presidente dos EUA "ameaça enviar o Exército para prender Alexandre de Moraes". A declaração teria sido feita em um discurso "explosivo" de Trump, segundo o qual "Moraes violou gravemente os direitos humanos no Brasil e, com base na Lei Magnitsky, ele deve ser tratado como criminoso internacional". O áudio ainda diz que os "EUA podem intervir diretamente" no caso e "enviar forças para capturá-lo".

Por que é falso

Trump não ordenou ao Exército dos EUA que prenda Moraes. Não há qualquer registro de fontes oficiais ou da imprensa local e internacional de que o presidente norte-americano tenha dado declarações com este teor em um de seus discursos, como mostram pesquisas feitas no Google em inglês (aqui) e português (aqui). Caso fosse verdadeira, tal medida teria sido registrada por diversos veículos de imprensa de todo o mundo, com ampla repercussão internacional.

Presidente dos EUA mencionou Moraes ao justificar tarifaço. Uma busca no site da Casa Branca pelo nome do ministro do STF (aqui, em inglês) trouxe dois artigos, ambos referentes à aplicação de taxas extras de 50% aos produtos brasileiros importados pelos EUA (aqui e aqui, em inglês). Em ambos, Trump acusa Moraes de "abuso de autoridade judicial", "emissão unilateral de ordens para censurar críticos políticos", "violações de liberdade de expressão" e "coação de forma tirânica e arbitrária". Apesar do tom duro contra o magistrado, em momento algum o republicano ameaça prendê-lo ou dá a entender que recorrerá ao Exército para isso.

Trump não tem poderes para prender Moraes. De acordo com a Constituição Federal, no artigo 102, inciso I, alínea "b", cabe ao STF "processar e julgar, nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República" (aqui). Ou seja: caso estivesse envolvido em alguma infração penal, Moraes só poderia ser julgado pelo Supremo, sem qualquer ingerência de governos estrangeiros. Já o artigo 33 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional estabelece que um magistrado só pode ser preso "senão por ordem escrita do Tribunal ou do Órgão Especial competente para o julgamento, salvo em flagrante de crime inafiançável" (aqui).

EUA usaram a Lei Magnitsky para punir Moraes. Na semana passada, o governo de Donald Trump anunciou sanções financeiras contra o ministro do STF com base na Lei Global Magnitsky, uma das mais severas para Washington punir estrangeiros que considera autores de graves violações aos direitos humanos e práticas de corrupção (aqui). A Casa Branca estuda estender as punições à mulher de Moraes, Viviane Barci (aqui), e a outros ministros do Supremo (aqui).

Posts falsos sobre Trump ordenar prisão de Moraes voltaram a circular. O Projeto Comprova e outras agências de checagem já desmentiram publicações desinformativas semelhantes, segundo as quais Trump solicitaria a prisão do ministro do STF assim que assumisse o cargo para seu segundo mandato (aqui, aqui, aqui e aqui).

Visualização. Um post no Facebook tinha 2.100 curtidas e 356 mil visualizações até hoje.

Este conteúdo também foi checado pela Reuters.

