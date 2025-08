Trump está aberta a se encontrar com Putin e Zelensky (Casa Branca)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está aberto a se reunir com os presidentes russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodimir Zelensky, informou a Casa Branca nesta quarta-feira (6).

A possibilidade foi discutida durante uma ligação entre Trump e Zelensky que, segundo uma fonte ucraniana de alto escalão, também contou com a participação do secretário-geral da Otan, Mark Rutte, e dos líderes do Reino Unido, Alemanha e Finlândia, após o enviado especial de Washington, Steve Witkoff, visitar Moscou para conversas mais cedo naquele dia.

"Os russos expressaram seu desejo de se reunir com o presidente Trump, e o presidente está aberto a se encontrar tanto com o presidente Putin quanto com o presidente Zelensky", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

