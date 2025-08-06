Topo

Notícias

Trump diz que poderia impor mais tarifas à China por causa do petróleo russo

06/08/2025 21h04

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que poderia, dependendo do que acontecer, anunciar novas tarifas sobre a China semelhantes às tarifas de 25% anunciadas mais cedo sobre a Índia por causa das compras chinesas de petróleo russo.

"Pode acontecer", disse Trump a jornalistas, após afirmar que esperava anunciar sanções secundárias para pressionar a Rússia a acabar com sua guerra na Ucrânia.

Ele não deu detalhes.

"Pode acontecer... Não posso lhes dizer ainda", disse Trump. "Fizemos isso com a Índia. Provavelmente estamos fazendo isso com alguns outros. Um deles pode ser a China."

Nesta quarta-feira, Trump impôs uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos indianos, além de uma tarifa de 25% anunciada anteriormente, citando as compras de petróleo russo pelos indianos.

O decreto da Casa Branca não menciona a China, outro grande comprador de petróleo russo. Na semana passada, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, advertiu a China de que ela também poderia enfrentar novas tarifas se continuasse comprando petróleo russo.

(Reportagem de Andrea Shalal)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Deputados que deixaram Texas contra projeto de Trump sofrem ameaça de bomba

Trump diz que poderia impor mais tarifas à China por causa do petróleo russo

Boulos pede que bolsonaristas obstruindo a Câmara não recebam salário

André Mendonça não disse que STF faz 'perseguição descarada' a Bolsonaro

Senador denuncia ameaças de morte após condenação de ex-presidente Uribe na Colômbia (entrevista AFP)

Pix deve permanecer sob gestão pública, diz Galípolo

Quatro apostas cravam Lotofácil e levam R$ 1,1 milhão; veja números

Alcolumbre diz não aceitar intimidações e Motta promete suspender quem impedir votações

Defesa de Jair Bolsonaro recorre de prisão domiciliar

Presidentes do Senado e da Câmara tentam retomar funcionamento normal em meio à ocupação da oposição

Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music