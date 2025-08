Trump diz que iniciou processo de entrevistas para diretor do Fed, que foi reduzido a 3 opções

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que havia iniciado o processo de entrevistas com os candidatos a uma vaga na Diretoria do Federal Reserve e afirmou que o grupo de candidatos provavelmente se resumia a três opções.

Falando aos repórteres no Salão Oval, Trump elogiou dois candidatos com o primeiro nome Kevin como principais concorrentes. Trump está considerando o conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, e o ex-diretor do Fed Kevin Warsh, para o cargo.

(Reportagem de Andrea Shalal e Jeff Mason)