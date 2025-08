Três coproduções brasileiras participam do 78° Festival de Locarno, na Suíça

A partir desta quarta-feira (6) até o dia 16 de agosto, acontece na Suíça a 78ª edição do Festival de Cinema de Locarno, um dos principais festivais de cinema autoral do mundo. A programação deste ano traz três filmes coproduzidos pelo Brasil. Apenas um deles concorre ao Leopardo de Ouro, na categoria Internacional: o longa "Drácula" com participação de Rodrigo Teixeira, produtor do aclamado "Ainda estou aqui". O filme, uma coprodução entre Romênia, Áustria, Luxemburgo e Brasil, será exibido pela primeira vez no domingo (10) na cidade da região italiana da Suíça.

Segundo a sinopse, "Drácula", faz uma releitura do clássico do cinema de vampiros, utilizando inclusive imagens geradas por Inteligência Artificial. A comédia tem coprodução de Rodrigo Teixeira, da RT Features, reconhecido como um dos principais produtores audiovisuais brasileiros. O filme foi rodado em romeno, alemão e inglês.

Teixeira contabiliza na sua biografia indicações a dezenas de prêmio internacionais, incluindo o Oscar, o Globo de Ouro, e a Palma de Ouro de Cannes.

Outros 17 longas concorrem ao Pardo d'Oro (Leopardo de Ouro), principal prêmio do Festival de Locarno. Entre eles, "As Estações" o único longa na competição filmado em português. Dirigido pela cineasta francesa radicada em Lisboa, Maureen Fazendeiro, o filme é uma coprodução entre Portugal, França, Espanha e Áustria.

Dois curtas-metragens brasileiros na mostra 'Pardi di Domani'

Já na mostra Pardi di Domani de Locarno, que recompensa cineastas emergentes, curtas-metragens concorrem em três sub categorias: Competição Internacional; Nacional, com produções suíças; e Autoral. O Brasil aparece em duas delas.

O curta-metragem "Primera Enseñanza", uma coprodução entre Cuba, Espanha e Brasil, tem direção conjunta das cineastas estreantes Aria Sánchez; natural de Cuba, e Marina Meira, do Brasil. Juntas, as novatas "reúnem as perspectivas cubanas e brasileiras" para criar mundos que revelam o absurdo no cotidiano", descreve o site do Festival. O curta, de 14 minutos, foi filmado em espanhol e terá sua estreia na quinta-feira (7).

O suíço-brasileiro Felipe Casanova surge com seu filme "O Rio de Janeiro Continua Lindo". O jovem cineasta assina a direção, fotografia e roteiro. O curta de 24 minutos é uma coprodução entre Bélgica, Brasil e Suíça, e concorre na categoria Competição Nacional de produções suíças.

Em suas redes sociais, Casanova diz que "'O Rio de Janeiro Continua Lindo' pode ser visto como um postal do Rio em 2025, que viaja além do tempo". No material de divulgação oficial, o filme é descrito como "uma carta de uma mãe negra para o filho negro. Uma história brutal e muito comum, repetida ao longo de gerações, em que jovens perdem a vida devido à violência policial e ao racismo Estatal".

"É o primeiro filme que fiz na minha cidade natal, e o Carnaval me pareceu o lugar certo para abordar essa história brutal e tão comum, repetida ao longo de gerações. É uma celebração da vida, mas principalmente um grito por justiça - mostrando como essa festa popular pode ter um papel revolucionário contra um sistema violento", escreveu Felipe no Instagram.

A trama ganha ares atuais ao tratar de temáticas políticas contemporâneas: "Uma história que tem origem na colonização, séculos de escravidão e na ditadura militar, histórias que ainda hoje lançam uma longa sombra, refletida na popularidade duradoura de figuras como Jair Bolsonaro", indica a sinopse.

Com estreia agendada para o dia 10 de agosto com áudio original em português e legendas em inglês ou italiano, o Festival de Locarno alerta que o curta "contém efeitos visuais que podem provocar convulsões em espectadores com epilepsia fotossensível".

Homenageados do Festival de Locarno

Nesta 78ª edição, o Festival de Locarno vai homenagear alguns atores consagrados do cinema mundial, como a atriz iraniana Golshifteh Farahani, que receberá o Excellence Award Davide Campari. Chan Kong-sang, mais conhecido como Jackie Chan, será recompensado com o Leopardo de Ouro pelo conjunto da carreira, enquanto a atriz norte-americana Lucy Liu será homenageada com o Career Achievement Award. O Leopardo Club Award será dado a atriz britânica Emma Thompson.