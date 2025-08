Por avô, médica abre residencial 'premium' para idosos; mensalidade é alta

A médica Joyce Duarte, 40, abriu um residencial de alto padrão para idosos para poder cuidar do seu avô Alberto Focosi, diagnosticado com Alzheimer, em um local que tivesse a "cara da casa da família". Hoje, a Terça da Serra tem 109 unidades; mensalidade custa a partir de R$ 6.500.

Avô foi inspiração do negócio

Joyce Duarte com o avô Alberto Focosi, em 2017 Imagem: Arquivo pessoal

Terça da Serra foi criada em 2014, em Jaguariúna (SP). Na época, Joyce trabalhava como médica no hospital municipal da cidade. Investiu R$ 300 mil no negócio.

Avô havia sido diagnosticado com Alzheimer em 2010. Ele morava em São Paulo próximo à casa da sua filha Marlene (mãe da Joyce). "Com a doença, meu avô foi ficando bastante agressivo, ao ponto de minha mãe ter de se mudar para a casa dele, para ajudar a minha avó nos cuidados. Eu presenciei toda essa situação", declara Joyce. Focosi viveu na unidade de Terça da Serra, em Jaguariúna, de 2015 até 2018, quando morreu, aos 93 anos. Na época, a unidade atendia 15 idosos.

Atuando ali no hospital municipal de Jaguariúna, percebi a carência de espaços adequados para idosos com necessidades específicas, como era o caso do meu avô. Por outro lado, a família me pedia orientação como médica, em como cuidar dele da melhor forma. Sem encontrar um ambiente que unisse cuidado de qualidade e humanizado, decidi abrir um espaço com cara de casa da família para atender idosos.

Joyce Duarte, fundadora e CEO do Grupo Terça da Serra

Mensalidade é alta

Terça da Serra é uma rede de residenciais de alto padrão para idosos. "Funciona como um lar onde os idosos residentes recebem cuidados personalizados conforme suas necessidades e onde podem receber os familiares em horário livre", diz Joyce, que é especializada em geriatria pelo Hospital Sírio Libanês. A média de idade dos moradores é de 80 anos.

São 3 modalidades de hospedagem. Lá tem moradia permanente, day care (passar o dia) e hospedagem temporária (para períodos curtos, como finais de semana, viagem da família e alta hospitalar com necessidade de cuidados). Segundo Joyce, os serviços incluem cuidados 24 horas com equipe multiprofissional, alimentação, atividades físicas e cognitivas. "Cada residencial tem infraestrutura adaptada aos idosos e monitoramento em tempo real, com câmeras nos ambientes da casa e acompanhamento pela nossa central", afirma.

Mas tudo isso tem um preço alto. Os valores das mensalidades da moradia permanente variam conforme a região de cada unidade e também de acordo com o tipo de dormitório escolhido (quartos duplos, triplos ou quádruplos). Custa a partir de R$ 6.500 por mês. A diária tem custo médio de R$ 250. Segundo Joyce, essa modalidade é muito procurada pelas famílias no final do ano.

Buscamos ir além do cuidado básico. Tudo é pensado de forma a replicar as estruturas de um imóvel residencial, como sala de televisão, sala de estar, sala de jantar, espaços de leitura com poltrona aconchegante, e tudo o que um lar possui. A metodologia de cuidados inclui alimentação preparada no local, atividades de interação e convívio social, além de ações externas, como passeios e eventos.

Joyce Duarte

Franquia custa R$ 1,2 milhão

Modelo de franquias teve início em 2017. Hoje, a rede tem 109 unidades em operação —apenas três são próprias. A franquia custa a partir de R$ 1,2 milhão.

Franqueado não precisa ter experiência na área de saúde. Joyce diz que a franqueadora fornece todo suporte, como treinamentos diversos para a equipe a ser contratada. Segundo ela, todas as unidades contam com uma equipe mínima essencial composta por cuidadores de idosos e um gestor responsável. "Além disso, cada unidade pode contar com uma equipe multiprofissional ajustada às necessidades dos residentes. Isso pode incluir fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, nutricionistas, entre outros profissionais", afirma.

Em 2024, a empresa faturou R$ 160 milhões. O lucro não foi revelado.

Marca nova para cuidar do idoso 'independente'

Compra da Fiuza. Em 2025, a Terça da Serra e o fundo de investimentos do empresário José Carlos Semenzato compraram a Fiuza - Convivência para Idosos. A marca foi criada em Ribeirão Preto (SP), em 2014, por Raquel Servidão, especialista em envelhecimento saudável. Agora, com a nova franqueadora focada na expansão da marca, Raquel permanece como sócia e está à frente da gestão operacional.

Espaço é voltado para idosos independentes ou com baixo nível de dependência. "São aqueles que, apesar de possíveis limitações, são considerados independentes e aptos a realizar sozinhos as atividades básicas do dia a dia. São idosos que não querem ficar sozinhos ou sem atividade", declara Joyce.

Idosos passam o dia no local, mas não dormem lá. Entre as atividades oferecidas, estão oficinas de memória, jogos de raciocínio, leitura guiada, rodas de conversa, exercícios leves adaptados às capacidades individuais, entre outros. Custa a partir de R$ 250 por dia.

Fiuza tem uma unidade em Ribeirão Preto (SP). Cerca de 50 idosos são atendidos no local. A segunda unidade está em fase de implantação em Campo Grande (MS). A meta é abrir cinco unidades até o final do ano. A franquia custa R$ 498 mil.

Desafio é mão de obra especializada

Negócio identificou um problema real. "Todo negócio deve resolver a dor de alguém, seja de pessoa ou de empresa. E quando a Joyce sente na pele as dores para cuidar do seu avô com Alzheimer, ela sabe exatamente qual é a dor do seu cliente, no caso, a família desse idoso que precisa de cuidado humanizado. A Terça da Serra é um 'remédio' para as famílias e para os idosos", declara Carla Cozer, consultora de negócios do Sebrae-SP.

Forte conexão com os clientes. "Como o negócio nasceu de uma dor real da empreendedora, isso gera uma conexão com os clientes. Saber que ela é especialista e que teve caso na família traz conexão", afirma.

Ela testou o modelo antes de expandir. Para Carla, a empresa trilhou o caminho certo da expansão: abriu a primeira unidade, desenvolveu melhor o conceito e criou soluções. "Uma empresa precisa começar pequena, para que adquira know-how, mas tem que pensar grande, com foco na expansão", afirma.

Vale estudar a concorrência. Carla diz que, antes de abrir qualquer negócio, é preciso estudar os seus concorrentes. "Ao ver o que a concorrência está fazendo de certo e de errado, é possível aperfeiçoar os seus serviços e se tornar um diferencial no mercado", diz.

Mão de obra especializada é desafio. Para a consultora, o grande desafio dos negócios deste segmento é encontrar profissionais da área de cuidadores de idosos. "No curto prazo, a dificuldade é ter cuidadores suficientes para essa população que está envelhecendo. Para driblar isso, a empresa deve investir na formação desses profissionais", afirma. Dados do IBGE mostram que, em 2070, cerca de 37,8% dos habitantes do país serão idosos, o que corresponderá a 75,3 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade.

Quer dicas de carreira e empreendedorismo? Conheça e siga o novo canal do UOL "Carreira e Empreendedorismo" no WhatsApp.