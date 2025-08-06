Topo

Suzano eleva projeção de investimento para 2025 após lucro de R$5 bi no 2º tri

06/08/2025 21h08

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Suzano elevou sua projeção de investimento para o ano em cerca de 7% nesta quarta-feira, após registrar lucro líquido de R$5,01 bilhões no segundo trimestre, uma reversão do prejuízo de R$3,77 bilhões apurado no mesmo período em 2024.

O resultado também veio acima da expectativa média de analistas em pesquisa da LSEG, de R$3,97 bilhões.

Em fato relevante, a Suzano revisou sua estimativa de investimento de capital (capex) para R$13,3 bilhões em 2025, versus R$12,4 bilhões antes, para refletir a assinatura de contrato sobre permuta com a Eldorado Brasil Celulose.

A transação consiste na cessão pela Eldorado volume de 18 milhões de metros cúbicos de madeira em pé, localizados no Mato Grosso do Sul, a ser colhido pela Suzano entre os anos previstos de 2025 a 2027, tendo como contrapartida o pagamento pela Suzano de R$1,317 bilhão à Eldorado.

No segundo trimestre, a Suzano apresentou um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de R$6,09 bilhões, retração de 3% no comparativo anual, conforme relatório de resultados divulgado também nesta quarta.

