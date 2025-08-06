Topo

Notícias

Sem Messi, Inter Miami vence Pumas (3-1) e vai às quartas de final da Leagues Cup

06/08/2025 23h05

Apesar do desfalque de Lionel Messi, o Inter Miami derrotou o Pumas por 3 a 1 nesta quarta-feira (6) e avançou para as quartas de final da Leagues Cup, torneio realizado em conjunto entre a MLS e a liga mexicana. 

O argentino Rodrigo De Paul, mais novo reforço do Inter, vindo do Atlético de Madrid, marcou seu primeiro gol com a camisa cor de rosa aos 45 minutos, com uma finalização sutil após um cruzamento da esquerda do uruguaio Luis Suárez. 

Seu compatriota e amigo Lionel Messi, que está afastado por conta de uma lesão muscular, comemorou em pé, em uma área próxima ao gramado do Chase Stadium, em Fort Lauderdale, cidade vizinha a Miami. 

O mexicano Jorge Ruvalcaba havia aberto o placar aos 34 minutos, aproveitando uma ótima assistência do equatoriano Pedro Vite. 

O time da casa assumiu o controle da partida no segundo tempo, com um pênalti convertido por Suárez (59'). 

'El Pistolero', que estava há nove partidas sem marcar gols, enganou o goleiro Miguel Paul, substituto do suspenso Keylor Navas, com uma cavadinha. 

O próprio Suárez deu a assistência para o argentino Tadeo Allende fechar o placar em 3 a 1, aos 69 minutos de jogo. 

Com a vitória, o Inter assumiu a liderança do grupo da MLS com oito pontos e é o segundo time a garantir uma vaga nas quartas de final, depois do Toluca, atual campeão mexicano.

Para a fase de mata-mata, que começa em 19 de agosto, o time de Miami espera contar com o retorno de Messi, que liderou o time rumo ao título deste torneio em 2023. 

O Pumas, por outro lado, foi eliminado do torneio com cinco pontos. 

Em outros jogos, o veterano atacante colombiano Luis Muriel marcou três gols em apenas 11 minutos na goleada do Orlando City por 5 a 1 sobre o Necaxa, comandado pelo argentino Fernando Gago. 

O Orlando ocupa provisoriamente a segunda colocação da MLS, com sete pontos, e sua classificação dependerá dos últimos resultados da primeira fase, que termina nesta quinta-feira.

--- Jogos desta quarta-feira pela 3ª rodada da Leagues Cup:

Orlando City - Necaxa 5-1

Inter Miami - Pumas 3-1

Atlanta United - Atlas 

Minnesota United - Atlético de San Luis

América - Portland Timbers 

Real Salt Lake - Querétaro

Seattle Sounders - Tijuana

gbv/cl/aam

© Agence France-Presse

