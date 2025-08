Sedentário e quer começar academia? Veja como se exercitar do jeito certo

Se você decidiu abandonar o sedentarismo, saiba que não é preciso viver na academia para cuidar da saúde.

Segundo o American College of Sports Medicine, cinco sessões de 30 minutos de atividade física moderada por semana já trazem benefícios significativos ao bem-estar, como reduzir o risco de infarto, AVC (acidente vascular cerebral) e diabetes.

Três treinos vigorosos por semana, com duração entre 20 e 60 minutos, também funcionam. Correr, por exemplo, três vezes por semana pode reduzir a frequência cardíaca em repouso e melhorar a saúde cardiovascular.

O segredo para começar com segurança e manter a motivação está em respeitar o ritmo do seu corpo e dar tempo ao descanso. Evitar exageros no início previne dores, lesões e, principalmente, o desânimo precoce.

Musculação para iniciantes: sem pressa e com foco

Se seu objetivo é iniciar a musculação, comece com dois ou três treinos semanais, sempre com dias de descanso entre eles. Essa rotina permite que o corpo se adapte à nova demanda física e tenha tempo suficiente para se recuperar —fundamental para evitar lesões e estimular o crescimento muscular.

Após dois ou três meses, quando os músculos já estiverem mais preparados, você pode aumentar gradualmente a frequência dos treinos. Treinar de quatro a cinco vezes por semana, alternando os grupos musculares (como pernas e ombros em um dia, costas e bíceps no outro, e assim por diante), é o ideal para quem deseja evoluir com segurança.

Lembre-se: regularidade é mais importante do que intensidade. Treinar 20 minutos todos os dias é mais eficaz, e sustentável, do que exagerar uma vez por semana. Além disso, iniciar com cargas leves, que desafiem sem causar esforço excessivo, é fundamental. E, para manter a evolução, é necessário ajustar peso, intensidade e tipo de exercício a cada dois ou três meses.

Imagem: FatCamera/Getty Images

Atividades de baixo impacto também funcionam

Para quem está começando ou tem alguma limitação física, os exercícios de baixo impacto são excelentes aliados. Eles também oferecem benefícios à saúde física e mental, mas com menor risco de lesões. Caminhada, natação, ciclismo leve, hidroginástica, ioga e pilates são algumas opções eficazes e acessíveis.

Essas atividades ajudam a reduzir estresse, ansiedade e sintomas depressivos, além de melhorarem a qualidade do sono. Atividades como ioga e pilates, por exemplo, combinam movimento e respiração, relaxando corpo e mente ao mesmo tempo.

A chave é encontrar algo que combine com você, uma atividade prazerosa e que não pareça uma obrigação. Experimentar diferentes modalidades pode ajudar você a descobrir o que realmente gosta, o que facilita a criação de uma rotina sustentável e sem culpa. O objetivo é fazer da prática física um hábito saudável e positivo, e não mais uma fonte de cobrança ou frustração.

*Com informações de reportagens publicadas em 24/08/2018, 31/10/2023, 26/12/2023 e 10/07/2025