Sanches: Mulher de Moraes pode ser sancionada com Lei Magnitsky

Autoridades dos Estados Unidos estudam incluir Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, na Lei Magnitsky, revelou a colunista Mariana Sanches no UOL News hoje.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) defendeu sanções contra Viviane e afirmou que Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidentes da Câmara e do Senado, também podem ser punidos.

A cada ato do STF em relação a Jair Bolsonaro, há uma reação quase que imediata quanto a sanções e manifestações de ameaça. Eles acabaram de fazer isso na segunda, quando houve a decretação da prisão domiciliar. O Departamento de Estado se manifestou horas mais tarde para dizer que puniria não apenas Moraes como qualquer um que o auxilie na sua atuação.

Isso é uma ameaça direta ao restante da Corte e aos demais ministros. Ao menos sete deles já sofreram restrição de visto de entrada nos EUA, mas não deve parar por aí. Como já disse, há uma discussão sobre incluir outros ministros nas sanções financeiras da Lei Magnitsky.

A própria mulher de Moraes também deve vir a ser sancionada nessa mesma lei, como se ela fosse a operadora financeira do ministro. Portanto, seria essa a justificativa jurídica. Mariana Sanches, colunista do UOL

Mariana também revelou que as ameaças de sanções dos EUA podem se estender aos parlamentares caso pautas como a anistia a Bolsonaro e aos envolvidos na trama golpista e o impeachment de Moraes não sejam votadas pelo Congresso.

A depender do andar dos processos no Legislativo e da resistência tanto em pautar tanto a questão da anistia como o impeachment de Moraes, podemos ver uma escalada de ameaças em relação ao próprio Congresso e aos seus líderes, o que não seria inédito.

No começo do ano, Rodrigo Pacheco [presidente do Senado à época] já estava em todas as listas para sofrer restrição de visto e eventualmente até inclusão na Lei Magnitsky. É isso o que os bolsonaristas trabalhavam para conseguir.

Percebe-se que eles ainda veem condição de negociar com a atual liderança do Congresso, ou tentar abrir um diálogo para chegar a algum ponto porque não estão colocando a punição diretamente. Mariana Sanches, colunista do UOL

