Saiba quando será pago o 4º lote de restituição do Imposto de Renda

Os contribuintes que ainda não foram contemplados no terceiro lote da restituição do Imposto de Renda de 2025, creditado na última quarta-feira (31), poderão verificar se estão na próxima rodada de pagamentos a partir do dia 22 de agosto.

Nessa data, a Receita Federal irá liberar a consulta com os nomes das pessoas incluídas no quarto lote, cuja liberação dos valores está marcada para 29 de agosto.

Datas dos repasses da restituição do IR 2025

1º lote: 30 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho (já pago)

3º lote: 31 de julho (já pago)

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Quem tem prioridade na restituição do IR?

Os primeiros a receber os valores são os contribuintes mais velhos. Pessoas com 80 anos ou mais aparecem no topo da lista de pagamentos. Logo depois, vêm os cidadãos com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e indivíduos diagnosticados com doenças graves. Em casos de critérios empatados, tem preferência quem enviou a declaração antes.

Ordem de prioridade para recebimento

Contribuintes com 80 anos ou mais Pessoas a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e com doenças graves Contribuintes cuja principal renda venha do trabalho como professor Quem usou a declaração pré-preenchida e optou por receber via PIX Demais declarantes

Como verificar a situação da restituição?

Para saber se será contemplado no quarto lote, o contribuinte deve acessar o site oficial da Receita Federal. No portal, é necessário preencher um pequeno formulário com o número do CPF, a data de nascimento e selecionar o ano-base de 2025.

As informações são atualizadas todos os meses. Caso o nome ainda não esteja entre os beneficiados do próximo lote e não haja pendências na declaração, aparecerá a mensagem: "em fila de restituição".