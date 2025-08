Rússia atinge interconector de gás da Ucrânia para minar preparação para inverno, diz Kiev

Por Pavel Polityuk

KIEV (Reuters) - A Rússia atacou uma estação de bombeamento de gás na região de Odessa, no sul da Ucrânia, usada em um esquema para importar GNL dos Estados Unidos e do Azerbaijão, minando os preparativos para o inverno, disseram autoridades ucranianas na quarta-feira.

O presidente Volodymyr Zelenskiy afirmou que a infraestrutura de gás foi atacada no vilarejo de Novosilske, na fronteira com a Romênia, onde está localizado o interconector de Orlovka, por meio do qual a Ucrânia recebe gás pela rota Transbalcânica.

"Isso foi um golpe deliberado em nossos preparativos para a temporada de aquecimento, absolutamente cínico, como todo golpe russo no setor de energia", disse Zelenskiy no Telegram.

A Reuters não pôde confirmar de forma independente os detalhes do ataque.

De acordo com a agência de notícias russa Tass, o Ministério da Defesa da Rússia confirmou o ataque ao sistema de transporte de gás da Ucrânia.

A Ucrânia tem enfrentado uma grave escassez de gás desde uma série de ataques devastadores de mísseis russos neste ano, o que reduziu significativamente a produção doméstica.

O Ministério da Energia da Ucrânia disse em um comunicado que a estação atacada era usada como parte de uma rota que conectava os terminais gregos de GNL com as instalações de armazenamento de gás ucranianas por meio do gasoduto Transbalcânico.

Observou que a estação já havia sido usada para entregar GNL dos EUA e testar volumes de gás do Azerbaijão.

"Este é um ataque russo puramente contra a infraestrutura civil, visando deliberadamente o setor de energia e, ao mesmo tempo, as relações com o Azerbaijão, os EUA e parceiros na Europa, bem como a vida normal dos ucranianos e de todos os europeus", disse o ministério.