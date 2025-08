Ronilso: Oposição assina cheque da sua falência e sabota democracia

Os parlamentares da oposição debocham da sociedade brasileira e comprovam que se preocupam mais com eles mesmos do que com o bem geral do país ao organizar um motim no Congresso, avaliou o colunista Ronilso Pacheco na edição de hoje do UOL News.

Ontem, deputados e senadores da oposição travaram as sessões nas duas Casas na volta do recesso legislativo. A ação foi uma resposta à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL). Em vídeo divulgado em suas redes sociais, o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) mostrou como foi o revezamento de parlamentares durante a madrugada.

Chega a ser afrontoso ter que comentar esse nível de deboche com a população brasileira, de sabotagem da democracia brasileira e da seriedade do Parlamento, da desconexão com a realidade, zombaria e ironia do cotidiano das pessoas.

Esse vídeo, e esse parlamentar especificamente, é extremamente emblemático de como essa ação é um deboche completamente despolitizado. Não tem pauta política, compromisso com o Brasil e seriedade. Não eleva o nível do debate, porque ele obriga a ir ao fundo do poço. É extremamente vergonhoso.

Gostaria que cada um desses parlamentares voltasse para sua base, conseguisse identificar quem votou em cada um deles e perguntasse o que considera mais importante no Brasil hoje. Se essa zombaria e essa pauta aparecessem, eles teriam um mínimo de noção do quão ridículo é o papel que eles estão fazendo?

Estamos vendo o mais fundo do poço da zombaria de um contexto político. Se a oposição considera que isso é um ato político relevante para fazer um tipo de pressão política no Brasil, ela está definitivamente assinando o cheque da sua falência. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Pacheco destacou que o motim dos oposicionistas reforça a imagem negativa dos brasileiros em relação à política.

Nesse nível, isso terá uma resposta. Um vídeo [de Gayer] como esse é um endosso de como muitas pessoas se arrependem e se envergonham dos parlamentares e da política brasileira. Grande parte do alijamento e da hostilidade quando as pessoas ouvem falar de política vem desses parlamentares e de atitudes como essa.

É vergonhoso ter que gastar tempo para dar algum tipo de seriedade a parlamentares que nitidamente estão debochando da sociedade brasileira. Essa reivindicação e esse ato são um deboche e uma sabotagem da democracia brasileira. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: