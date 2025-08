'Podia levar para a Papuda': o grupo de Zap do condomínio de Bolsonaro

Moradores do condomínio onde vive o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreram com os transtornos causados na região após a prisão domiciliar dele e relataram, em um grupo de WhatsApp, apreensão com a possibilidade de apoiadores dele decidirem acampar na entrada do local.

O que aconteceu

Transtornos e preocupações foram discutidos pelo WhatsApp. O grupo é formado por moradores do condomínio Solar de Brasília, onde o ex-presidente vive e está atualmente preso. O conteúdo das conversas foi revelado pelo jornal O Tempo e confirmado pelo UOL. No grupo "Assuntos Gerais Solar bsb", moradores relatam que estavam com dificuldade de chegar em casa, mesmo depois das 23h, devido à aglomeração de pessoas e ao trânsito na portaria do condomínio.

Ex-presidente mora em casa de alto padrão na capital federal. Trata-se de um condomínio residencial, com casas grandes e infraestrutura como parques infantis e praças, tudo fechado e com acesso controlado pela portaria. O residencial está localizado na região chamada Jardim Botânico e fica a cerca de 15 minutos do centro.

Moradores de condomínio de Bolsonaro relataram transtornos causados por aliados do ex-presidente Imagem: Reprodução/UOL

Trocas de mensagens expõem a dificuldade para chegar ao local. "Tá uma loucura aqui fora!! Quero chegar em casa. Buzinaço, polícia, corneta, um inferno", afirmou um morador às 23h16 de anteontem. Na sequência, outro integrante do grupo afirmou que "se armarem acampamentos, estamos ferrados, ninguém entra mais".

Morador reclamou da atuação da PM que estava no local. "Um absurdo essa hora e essa confusão. Pior ver o tanto de polícia e não dispersam", escreveu. Em resposta, outro integrante classificou a ação dos grupos de apoiadores de Bolsonaro como um "erro", pois, na visão dele, poderia comprometer a segurança do local e fazer o ex-presidente ser levado para a penitenciária da Papuda.

Outro integrante responde que já poderiam levar o ex-presidente logo para a Papuda. "Podia levar de uma vez para a Papuda. Ele vai pra lá mesmo, não é? Ao menos dá logo sossego pra gente e pra mais 200 milhões", afirmou em mensagem encaminhada às 23h41 e curtida por outros sete integrantes do grupo.

Casa alugada

Ex-presidente mora em imóvel alugado em Brasília. Ele e a esposa, Michelle Bolsonaro, moram na capital federal e trabalham no PL. Com a prisão decretada por Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), o ex-presidente tem que ficar em casa e só pode receber visitas autorizadas pelo ministro.

Bolsonaro teve prisão decretada após aparecer, em vídeo, em atos pela anistia e contra o STF no domingo. Ex-presidente fez chamada de vídeo com seu filho Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante ato na praia de Copacabana, no Rio, e também falou com o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) em ato realizado em São Paulo. As participações chegaram a ser noticiadas e compartilhadas nas redes sociais.

Para Moraes, ficou claro que as iniciativas buscaram gerar conteúdo para alimentar a militância e os ataques ao STF, afrontando a ordem de não utilizar as redes sociais. Por isso foi determinada a prisão domiciliar e a apreensão do celular do ex-presidente. A defesa nega que tenha havido descumprimento das medidas cautelares impostas.