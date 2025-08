PMN é condenado em São Paulo por fraudar cota de gênero nas eleições

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo anulou os votos recebidos pelo PMN (Partido da Mobilização Nacional) para deputado estadual nas eleições de 2022 por fraude à cota de gênero.

O que aconteceu

Justiça Eleitoral identificou três candidatas fictícias. Em 2022, Gaby Duarthe (Gabriely de Lisieux Lima Barbosa), Pamela do Social (Pamela Barbosa) e Neneka Cunha (Raimunda Gonçalves do Santos) concorreram pelo partido a vagas na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).

Candidatas fictícias não receberam dinheiro para campanhas. Além disso, o TRE verificou que as três não divulgaram suas candidaturas em redes sociais. Nenhuma delas teve mais que 25 votos.

"As candidaturas das rés foram utilizadas apenas para o mero cumprimento da cota de gênero", afirmou desembargador relator do caso. Para Encinas Manfré, os dados reunidos durante o processo mostram "inexistência de ânimo de concorrer, bem ainda de participar efetivamente do processo eleitoral" por parte de Gabriely, Pamela e Raimunda.

A decisão é passível de recurso. Procuradas, as defesas de Gabriely, Pamela e Raimunda não se manifestaram até a publicação da reportagem. O PMN também não se manifestou. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.

TRE determinou que candidatas fiquem inelegíveis até 2030. Como todos os votos recebidos pelo PMN para deputado estadual foram anulados, o tribunal também determinou que haja retotalização dos votos para o cargo após a confirmação da decisão, levando em conta os novos quocientes partidário e eleitoral. A legenda não elegeu deputados estaduais em 2022.

Candidatas já haviam concorrido outras vezes

Gabriely e Raimunda disputaram vagas nas eleições de 2020. À época, Gabriely tentou uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo e Raimunda, uma vaga na Câmara Municipal de Guarulhos. Nos dois casos, as candidaturas também foram registradas pelo PMN. Elas não foram eleitas.

Cotas de gênero foram criadas para estimular participação das mulheres na política. Pela regra, os partidos devem ter, pelo menos, 30% de candidatas e 30% de candidatos para as vagas de vereador, deputado estadual ou distrital e deputado federal a cada eleição.

Justiça Eleitoral tem critérios claros para identificar fraude à cota de gênero. Candidatas com votação baixa ou nula, prestação de contas de campanha zerada ou inexpressiva e sem registro de atos de divulgação da candidatura podem ser enquadradas como ilícitas.

Penas aplicadas ao PMN são as previstas para casos de fraude à cota de gênero. Há outros casos do tipo em análise pelas autoridades. Um deles envolve as candidaturas do PP à Câmara Municipal de São Paulo em 2024, que foram alvo de denúncia por parte do PT.

Solidariedade foi alvo de decisão parecida em Serra Talhada (PE). Lá, o TRE cassou todos os registros dos candidatos a vereador na última segunda (4), após identificar duas candidatas fictícias inscritas para fraudar a cota de gênero. A decisão também é passível de recurso. Procurado, o partido não se manifestou sobre o caso.