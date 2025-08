Pix é estratégico para o Brasil e precisa ficar sob gestão do BC, diz Galípolo

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Pix é estratégico e crítico para o Brasil, sendo muito importante que o sistema permaneça como uma infraestrutura pública e gerida pelo Banco Central, disse nesta quarta-feira o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo.

O Pix é mencionado em investigação dos Estados Unidos sobre o Brasil aberta sob justificativa de avaliar medidas comerciais injustas, discriminatórias ou restritivas ao país norte-americano.

Em palestra no evento Blockchain Rio, Galípolo defendeu a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da autonomia financeira do BC, ao argumentar que inovações tecnológicas, incluindo as do Pix, “espremem” o orçamento da autoridade monetária.

(Por Bernardo Caram e Rodrigo Viga Gaier)