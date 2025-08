Pagamento do PIS em agosto: veja data de depósito do abono salarial

Os trabalhadores que fazem aniversário nos meses de novembro e dezembro já têm data confirmada para receber o abono salarial de 2025. De acordo com o cronograma oficial, os valores começam a ser liberados em 15 de agosto, marcando o fim da rodada de pagamentos deste ano.

Quem pode receber o abono?

Para ter direito ao benefício, é necessário ter trabalhado com carteira assinada - seja no setor privado ou no serviço público - por no mínimo 30 dias durante o ano-base de 2023. Além disso, é preciso ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês no período (o equivalente a R$ 2.640,00) e estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

Também é exigido que os dados sobre o vínculo empregatício tenham sido enviados corretamente pela empresa. Isso deve ser feito por meio da RAIS (com prazo até 15 de maio de 2024) ou via eSocial (prazo até 19 de agosto de 2024), conforme o tipo de vínculo empregatício.

O valor do abono é calculado de forma proporcional à quantidade de meses trabalhados em 2023, tendo como base o salário mínimo de 2025, que foi fixado em R$ 1.518.

Como consultar e sacar o benefício?

É possível verificar se tem direito ao abono pelos seguintes canais: aplicativo Carteira de Trabalho Digital, portal Gov.br, telefone 158 da Central Alô Trabalho, ou diretamente em uma agência do Ministério do Trabalho.

Quem tem conta na Caixa Econômica Federal receberá o depósito automaticamente em conta corrente ou poupança. Já os clientes do Banco do Brasil poderão receber por PIX, TED, ou fazer o saque presencialmente. Para os demais, o valor será transferido para uma poupança digital social aberta automaticamente pela Caixa.

Data de pagamento para nascidos em novembro e dezembro: a partir de 15 de agosto. Este será o último pagamento do PIS em 2025.

Segundo o governo federal, cerca de 25,8 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados neste ano, com uma liberação total estimada em R$ 30,7 bilhões.