Pai para toda obra? Confira 10 ferramentas para presentear neste domingo

Se o seu pai é do tipo que resolve tudo em casa, presenteá-lo com ferramentas de qualidade pode ser a escolha perfeita neste Dia dos Pais.

O Guia de Compras UOL separou uma lista com diferentes tipos de ferramentas para auxiliar desde consertos e limpeza doméstica até aqueles pequenos reparos no carro, moto ou bicicleta. A seleção inclui parafusadeiras, trena, lavadora, lanterna, calibrador e entre outras itens a partir de R$ 36. Confira os produtos a seguir:

Kit promete ser completo e versátil para diferentes tipos de trabalhos;

Possui 41 peças que inclui brocas para concreto, escareador, pontas aparafusadoras, suporte de pontas universal, soquetes, adaptador para chave de caixa e brocas para metal;

Acompanha maleta que permite o armazenamento para todos os acessórios.

Trena de laser tem alcance de 40 metros, ideal para uso em ambientes internos;

O dispositivo possui display com iluminação automática e teclado intuitivo;

Com função de medição indireta, que ajuda a medir lugares difíceis de alcançar.

Parafusadeira tem regulagem para 18 posições de torque e uma posição para perfuração;

O dispositivo possui uma luz LED para melhorar a visibilidade do local de trabalho e cabo com revestimento emborrachado;

Indicada para soltar e apertar parafusos de até 6mm de diâmetro, além de fazer furos em madeiras ou metais;

Além da parafusadeira, há também bateria de 12V, fonte bivolt automática, brocas de aço rápido, bits, phillips, pozidrive e soquete magnético.

Caixa metálica de chapa de aço;

Possui cinco gavetas para armazenar as ferramentas;

Suporta até 25kg.

O kit possui soquetes, soquetes com bits, chaves hexagonais, cabo fixo, barras extensão, extensão flexível e catraca giro rápido;

Há também um cabo T de contato, bit adaptador e uma junta universal;

Indicado para reparos domésticos e automotivos.

Lanterna é recarregável e tem alcance de até 1.000 metros no modo de foco;

Possui duas lâmpadas: uma principal e uma lateral do tipo COB (Chip on Board);

Tem potência de saída de 10.000 lumens;

A bateria promete autonomia de 12 horas (no modo de baixo brilho).

O dispositivo serve para inflar pneus de carro, moto e bicicleta, além de bolas, colchões infláveis e entre outros;

A bateria de 4.000 mAh é recarregável via USB-C;

Com fluxo de ar de 25 litros por minutos;

Acompanha mangueira, bico para bolas, válvula para bicicletas, bico fino e grosso para infláveis.

Composto por 116 peças, que inclui pontas de Fenda, Phillips e Tork, além de soquetes com encaixe, adaptador para soquetes, chaves Allen e extensão de encaixe de 70mm;

Também conta com soquete de velas encaixe, porta bits imantado, chaves para relojoeiro, estilete, chave ajustável e entre outros itens;

As peças em aço carbono são acondicionadas em uma maleta dobrável.

A lavadora de alta pressão ajuda na limpeza rápida e fácil no dia a dia;

Promete economizar água em até 80% em comparação a uma mangueira de jardim;

Com uma mangueira que tem um alcance de 3 metros;

Indicado para o uso doméstico.

A parafusadeira e furadeira tem um motor de 700W e mandril com capacidade para brocas de até 10mm;

Equipada com controlador de velocidade de diferentes níveis, que permite aplicar a força ideal para cada tipo de projeto;

Com seletor reverso que facilita o ato de parafusar e desparafusar;

Acompanha 11 acessórios, entre eles: punho auxiliar multidirecional, limitador de profundidade, trena de 3 metros, chave philips, chave de fenda, brocas para madeira e alvenaria, além de um martelo.

