Papa Leão critica estratégia nuclear no 80º aniversário do bombardeio de Hiroshima

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Leão criticou nesta quarta-feira a "segurança ilusória" do sistema global de dissuasão nuclear, em um apelo no 80º aniversário do lançamento da bomba atômica pelos Estados Unidos sobre a cidade japonesa de Hiroshima, no final da Segunda Guerra Mundial.

Leão, o primeiro papa nascido nos EUA, disse em sua audiência semanal que a destruição em Hiroshima, que matou cerca de 78.000 pessoas instantaneamente, deveria servir "como um aviso universal contra a devastação causada ... por armas nucleares".

"Espero que no mundo contemporâneo, marcado por fortes tensões e conflitos sangrentos, a segurança ilusória baseada na ameaça de destruição mútua dê lugar ... à prática do diálogo", disse o pontífice.

Embora a Igreja Católica tenha aceitado tacitamente, durante décadas, o sistema de dissuasão nuclear que se desenvolveu na Guerra Fria, o antecessor de Leão, o papa Francisco, mudou os ensinamentos da Igreja para condenar a posse de armas nucleares.

Francisco, que morreu em abril após um papado de 12 anos, também apoiou fortemente o tratado da ONU para proibir armas nucleares, que entrou formalmente em vigor em 2021, mas não obteve apoio de nenhuma das nações com armas nucleares.

O apelo de Leão na quarta-feira veio horas depois que representantes de 120 países, incluindo os EUA, participaram de uma cerimônia anual em Hiroshima para marcar o bombardeio atômico.

Entre os participantes da cerimônia estava uma delegação de bispos católicos do Japão, da Coreia do Sul e dos EUA, incluindo os cardeais Blase Cupich, de Chicago, e Robert McElroy, de Washington, D.C.

"Condenamos veementemente todas as guerras e conflitos, o uso e a posse de armas nucleares e a ameaça de uso de armas nucleares", disseram os bispos em uma declaração conjunta na quarta-feira.