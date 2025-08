Padre terá que devolver R$ 1,3 milhão que ganhou em cargo fantasma na Alego

Um padre popular da Igreja Católicas de Goiás fez acordo com o Ministério Público e vai devolver R$ 1,397 milhão aos cofres públicos pelo período em que ele atuou como servidor fantasma da Alego (Assembleia Legislativa de Goiás).

O que aconteceu

Padre Luiz Augusto Ferreira da Silva fez acordo com o MP goiano para evitar processo por improbidade administrativa. O sacerdote concordou em pagar o valor de R$ 1,397 milhão, parcelados em 48 vezes. De acordo com o MPGO, o dinheiro será ressarcido aos cofres públicos.

Sacerdote também concordou em pagar uma multa civil no valor de R$ 46,5 mil. O padre foi acusado de enriquecimento ilícito superior a R$ 3 milhões por manter um cargo fantasma na Alego por cerca de 20 anos.

Farsa do padre foi descoberta em 2015. Desde então, ele era alvo da Justiça goiana por enriquecimento ilícito. O caso chegou ao fim com a assinatura de um Acordo de Não Persecução Cível no mês passado, quando o religioso concordou em pagar o valor.

Além do padre Luiz, outras dez pessoas também fizeram acordos com o MP goiano por enriquecimento ilícito com dinheiro público. Entre eles estão quatro ex-presidentes da Alego. No total, os réus vão devolver R$ 2,52 milhões aos cofres públicos do Estado.

Luiz Augusto foi nomeado servidor público da Alego em março de 1980. Entretanto, ele ficou de 1995 a 2015 recebendo do Estado, mesmo sem trabalhar na Assembleia. Quando o caso veio à tona em 2015, o salário mensal do religioso era superior a R$ 11 mil por mês.

Padre foi demitido da Alego, mas acionou a Justiça e reverteu a decisão. Ele se aposentou da Assembleia em 2020, com salário mensal de R$ 17 mil.

O sacerdote é o líder da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, em Goiás. Por meio de nota, a paróquia informou que não vai comentar o enriquecimento ilícito do padre. A paróquia também disse que apenas comenta "a missão evangelizadora e pastoral" do sacerdote "sempre em favor da fé, da vida e do bem comum das pessoas mais que mais precisam".

O UOL não conseguiu localizar a defesa do padre. À TV Anhanguera, o advogado do sacerdote disse apenas que, após assinar o acordo com o MPGO, ele não tem mais nenhuma pendência com a Justiça. O padre Luiz Augusto é bastante popular nas redes sociais, e soma mais de 90 mil seguidores no Instagram.