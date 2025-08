Ouro fecha em queda marginal com corte nos juros pelo fed no radar

O contrato mais líquido do ouro fechou em ligeira queda nesta quarta-feira, 6, enquanto investidores mantêm expectativas para o anúncio do novo integrante do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pelo presidente norte-americano, Donald Trump. O nome, que pode ser divulgado ainda nesta semana, substituirá a diretora Adriana Kugler, que renunciou ao cargo. Durante a sessão, o metal precioso foi impulsionado pela fraqueza do dólar.

O ouro com vencimento em outubro encerrou em queda de 0,07%, a US$ 3.405,20 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex).

Na terça-feira, Trump afirmou que tem quatro pessoas "em mente" para ocupar o cargo de presidente do Fed e, dentre os cotados, estão o diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, e o ex-diretor do Fed Kevin Warsh. É esperado que o escolhido apoie corte nos juros pelo BC norte-americano, o que costuma beneficiar o ouro.

Segundo o MUFG, o ouro mantém ímpeto de alta por conta das crescentes preocupações com a desaceleração econômica dos EUA e às crescentes expectativas de corte nas taxas de juros. Nesta quarta, o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse considerar "apropriado" dois cortes nas taxas de juros ainda neste ano.

Para o estrategista Russel Shor, da plataforma de análises Tradu, o metal permanece perto das máximas registradas nos últimos meses diante da alta demanda pelo ativo de segurança.

Nos últimos dias, a busca pelo metal dourado foi impulsionada por fracos dados econômicos nos EUA, como o PMI de serviços medido pelo ISM e o payroll. De acordo com o especialista, os números "alimentaram ainda mais os temores de estagflação com a alta dos preços e a deterioração das métricas de crescimento".

*Com informações da Dow Jones Newswires