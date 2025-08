Oposição radicaliza, trava sessões e joga problema para chefes do Congresso

Os deputados e senadores da oposição obstruíram as sessões nas duas Casas na tarde de ontem, na volta do recesso legislativo, em resposta à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Obstrução vai ser permanente no Congresso, diz oposição. Ontem à noite, deputados da oposição disseram que vão fazer um revezamento, entre dez deputados de cada vez, para ocupar o plenário.

A medida não data para terminar. Acrescentaram que não vão à reunião de líderes marcada para hoje, a menos que os presidentes das Casas, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), estejam presentes nos dois encontros.

Alcolumbre é criticado pelos bolsonaristas. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), reclamou que há duas semanas o presidente do Senado não atende a oposição.

Condição é negociar o projeto da anistia. Os deputados da direita querem que o projeto que anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro entre na pauta de votações do plenário. O tema deixou de ser cogitado por não ter número suficiente de votos para ser aprovado. A oposição pressiona para que os deputados de centro ajudem.

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) diz que votar anistia sensibilizaria Trump contra tarifaço. O senador declarou ontem que a aprovação do projeto seria um "passo prático" para sensibilizar o presidente dos EUA, Donald Trump (Republicano), sobre as sanções ao Brasil, que entram em vigor hoje.

Governistas chamam de chantagem. Os deputados de partidos da base do governo defenderam que os parlamentares envolvidos na obstrução sejam punidos por desrespeito ao regimento e por interromper o funcionamento da Casa. Pedro Campos (PSB-PE) lembrou que a pauta de votações é definida pelo colégio de líderes, que já negou incluir a anistia.

É muita gente para ser punida. Se Motta e Alcolumbre foram dar alguma sanção a todos os envolvidos, vão se indispor com muitos parlamentares.

Divergências levaram a princípio de tumulto na Câmara. Os deputados Rogério Correia (PT-MG) e Paulo Bilynskyj (PL-SP) quase se agrediram depois de trocar ofensas no plenário. O plenário foi esvaziado, e só parlamentarem puderam entrar.

Anistia vai ficar na mão do centrão. Como nem a oposição nem a base governista têm maioria no Congresso, a decisão sobre o que vai ser votado fica nas mãos do centrão.

Chefes vão ter de negociar. Motta e Alcolumbre chamaram reuniões para tentar chegar a um acordo entre todos os partidos. A ideia é que todos tenham a chance de se manifestar e reivindicar o que vai entrar na pauta nas próximas semanas, desde que haja maioria.

Centrão quer avançar a pauta econômica. Apesar da pressão da oposição, lideranças de partidos de centro afirmam que a prioridade são os projetos econômicos, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais. A proposta foi aprovada na comissão especial antes do recesso parlamentar e está prevista para ser votada no plenário na próxima semana. Ela tem de passar até o final do ano para que valha para a declaração do IR do ano que vem.

Motim fez Hugo Motta voltar a Brasília. O presidente da Câmara antecipou a volta à capital federal ontem para conter as pressões da oposição. Motta estava na Paraíba, seu reduto eleitoral, para a inauguração de obras. Teria agenda no Ceará hoje.

Antes, presidentes das Casas repreenderam atos nos plenários. Alcolumbre afirmou que o Congresso tem a obrigação de apreciar projetos que são essenciais ao povo brasileiro. Motta disse que acompanhava o ato "desde as primeiras horas" e que o tema deve ser tratado na reunião de líderes.

Reprovação do trabalho do Congresso. Na tarde de ontem, o Datafolha mostrou que para 78% dos entrevistados os congressistas trabalham mais em prol de seus próprios interesses do que aos da população. Segundo a pesquisa, 35% dizem considerar ruim ou péssimo o desempenho do Legislativo, contra 18% de ótimo ou bom.

Bloqueio da direita é inédito, diz especialista

Bloqueio feito pela oposição é "fato inédito", segundo historiador. "Durante a ditadura, em quatro momentos o Congresso foi colocado em recesso. Desde o final da ditadura, Nunca se viu uma ação como a de hoje", afirmou Yagoo Moura, historiador e cientista social da FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Manifestação realizada por cinco senadoras em 2017 contra reforma trabalhista teve impacto, mas foi "muito diferente" do contexto atual, explica Moura. Na época, o protesto foi liderado por Fátima Bezerra, Gleisi Hoffmann, Vanessa Grazziotin, Regina Sousa e Lídice da Mata. As parlamentares conseguiram adiar a votação da reforma.

Forçar votação da anistia de Bolsonaro e impeachment de Moraes pode trazer uma "crise institucional", analisa Moura. "Nos dois casos, é muito grave porque não se trata de uma pauta do Parlamento, se trata de uma questão do funcionamento do Judiciário. Ou seja, de um outro Poder. Esses parlamentares estão fomentando uma crise institucional."

Obstrução da pauta poderia ser feito de outro jeito, mas não "colocar uma faca" no pescoço de Motta e Alcolumbre, diz ele. "Existe, sim, uma série de mecanismos para obstruir pauta, como pedir requerimento e esvaziar o plenário para não ter quórum, que fazem parte do jogo. Mas ocupar fisicamente os espaços da Mesa Diretora dessa forma como foi feito é algo que visa tumultuar o funcionamento do Congresso."

*Colaboraram Ana Paula Bimbati e Luccas Lucena, do UOL, em São Paulo