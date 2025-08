O que acontece no nosso corpo quando soluçamos e como parar o soluço?

Tudo começa no diafragma, um músculo em forma de cúpula localizado entre o tórax e o abdome. Ele é o maestro da respiração — quando se contrai, os pulmões se expandem e puxam o ar para dentro. Mas, às vezes, o maestro erra o compasso. Uma contração involuntária e abrupta do diafragma provoca o famoso "hic!". O som vem do fechamento repentino da glote, uma pequena estrutura na laringe que regula a entrada de ar. Resultado: soluço.

Nervo sensível, reflexo exagerado

A causa mais comum do soluço é a irritação do nervo frênico, responsável por acionar o diafragma durante todo o procedimento de respiração. Quando esse nervo é ativado de forma errática, o diafragma entra em curto-circuito.

Não se sabe exatamente por que isso acontece, mas já se conhecem alguns gatilhos clássicos: engolir ar demais ao comer ou beber rápido, mudanças bruscas de temperatura no esôfago, bebidas alcoólicas, gases, estresse e até cirurgias.

E há causas mais complexas também que podem interferir nesse caminho neural e provocar crises mais persistentes, como doenças do sistema nervoso central (esclerose múltipla, AVC, entre outros), tumores no esôfago ou traumas.

Imagem: iStock

Gelo, susto ou prender a respiração: funcionam?

Sim. Por mais absurdas que pareçam, algumas dessas "gambiarras fisiológicas" fazem sentido. Levar um susto libera adrenalina, que pode reorganizar os comandos musculares e interromper o espasmo. Prender a respiração aumenta a concentração de CO2 no sangue, o que faz o cérebro tentar restaurar a respiração normal, neutralizando o soluço. Beber água gelada ou engolir repetidamente estimula nervos envolvidos no reflexo e força o corpo a reiniciar o sistema, fazendo o diafragma trabalhar normalmente.

Quando o soluço vira problema

Embora quase sempre inofensivo (e até engraçado), o soluço pode se tornar uma dor de cabeça médica. Quando persiste por mais de 48 horas ou atrapalha funções básicas como comer, dormir e falar, é hora de investigar.

O tratamento vai depender do que está por trás do problema: pode envolver desde medicamentos (relaxantes musculares, antieméticos e até antipsicóticos) até manobras físicas específicas, como a de Valsalva (forçar a expiração com a boca e o nariz fechados) ou massagens em áreas nervosas sensíveis. Em casos raríssimos, há até indicação de cirurgia.

*Com informações de reportagem publicada em 21/05/2019 e 12/12/2021