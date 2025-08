OAB-RJ critica 'restrições às liberdades', e Flávio Bolsonaro agradece

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do Rio de Janeiro publicou uma nota em que manifesta preocupação com o que chama de "instabilidade institucional", dois dias após a decisão da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Órgão diz que há "escalada nas restrições impostas às liberdades", sem citar nomes. Ao UOL, porém, a instituição disse que é sobre "notadamente a decisão do STF a respeito da prisão domiciliar do ex-presidente e seus desdobramentos".

"Devemos todos fiel obediência, sob pena de enfraquecimento da própria democracia", diz a nota. A OAB-RJ falou que é necessário "prudência" ao determinar medidas que restringem a liberdade e que, em um processo criminal, a Justiça não pode punir por atos de terceiros. A nota é assinada pela presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basílio, e o presidente da Comissão de Estudos de Direito Penal da instituição, Ary Bergher (leia a íntegra ao fim da nota).

Filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) elogiou o posicionamento. "Que ela inspire outros presidentes de seccionais da OAB e, principalmente, a OAB Nacional a também defenderem a democracia", publicou ele nas redes sociais.

Parabenizo a Dra. Ana Tereza Basílio, Presidente da OAB/RJ, pelo posicionamento público em defesa da liberdade de expressão, de manifestações populares pacíficas, do respeito ao devido processo legal e pelo reequilíbrio entre as instituições.

Que ela inspire outros presidentes de? pic.twitter.com/3Vp1EUamxJ -- Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) August 6, 2025

Prisão domiciliar após atos bolsonaristas

Moraes decretou na segunda-feira a prisão domiciliar de Bolsonaro. A ordem aconteceu após o ex-presidente participar de uma manifestação no Rio no último domingo por chamada de vídeo.

Para o ministro, o ex-presidente desrespeitou a ordem de não usar as redes sociais próprias ou por intermédio de terceiros. "O réu se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal", escreveu.

Bolsonaro é monitorado por tornozeleira eletrônica e tem de cumprir ordens do STF há três semanas. Segundo o pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República) que embasou a decisão de Moraes, havia risco que Bolsonaro fugisse ou atrapalhasse a investigação sobre um possível atentado à soberania nacional.

Inquérito apura se Bolsonaro e o filho deputado Eduardo (PL-SP) articularam sanções dos Estados Unidos ao Brasil para interferir no julgamento da trama golpista. Em entrevista ao jornal O Globo publicada hoje, Eduardo disse que trabalha para que os EUA aumentem as punições depois da prisão do pai. "Estou levando a prisão ao conhecimento das autoridades americanas e a gente espera que haja uma reação."

Leia a íntegra da nota da OAB-RJ

É preocupante a escalada nas restrições impostas às liberdades de quem ostenta a condição de réu e de investigado, notadamente as de expressão e manifestação pacíficas.

Em investigações criminais em curso é necessário prudência no uso de medidas restritivas às liberdades, sobretudo na sua imposição de ofício, a bem do Estado de Direito. De igual modo, o devido processo legal criminal é personalíssimo e não admite sanções por atos de terceiros.

Devemos todos obediência às disposições da Constituição, sob pena de enfraquecimento das liberdades públicas e dos direitos fundamentais.

Devemos todos fiel obediência, sob pena de enfraquecimento da própria democracia.

A OABRJ manifesta sua confiança de que prevalecerão o equilíbrio institucional e o respeito pelas liberdades públicas, no firme propósito de promover a pacificação social, com estrita observância dos limites constitucionais que regem o exercício dos poderes da República.

Ana Tereza Basilio

Presidente da OABRJ

Ary Bergher

Presidente da Comissão de Estudos do Direito Penal da OABRJ