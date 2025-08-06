Topo

Motta precisa de ajuda para ocupar cadeira, abre sessão e pede diálogo

Carolina Nogueira
do UOL

Do UOL, em Brasília

06/08/2025 22h56

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), precisou da ajuda dos líderes para sentar na cadeira da presidência no plenário e abrir a sessão de hoje após manifestação dos bolsonaristas por anistia aos atos golpistas.

O que aconteceu

Motta assumiu o posto e levou cerca de 10 minutos pedindo ordem para iniciar seu discurso. O presidente da Câmara passou o dia negociando com os deputados do PL para que pudessem desocupar o plenário

Presidente da Câmara não cedeu à anistia e disse que aposta no diálogo. Motta afirmou "só o diálogo é que mostrará a luz das grandes construções que o Brasil precisa". "Não podemos deixar que projetos pessoais e até projetos eleitorais possam estar à frente do que é maior que todos nós: o nosso povo", afirmou o parlamentar.

