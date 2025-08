Motim no Congresso: Boulos fala em desespero; Marinho quer anistia na pauta

O programa Poder e Mercado, do Canal UOL, entrevistou com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), sobre o motim realizado por deputados e senadores de oposição no Congresso Nacional. Para Boulos, a reação dos bolsonaristas após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro é de desespero.

O fato é que os bolsonaristas estão atuando com desespero. A reação deles, eu vi hoje na Câmara, e vi alguns de direita um pouco mais razoáveis, até constrangidos com esse título de atitude, que é uma atitude de desespero que os bolsonaristas têm tido diante das medidas que têm sido tomadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Você obstruir o funcionamento de uma matéria, você pode ter medidas de obstrução e são previstas no regime. É você entrar com o requerimento de retirada de pauta, é você entrar com o adiamento de discussão.

Essas são medidas parlamentares de obstrução que, aliás, eles têm utilizado sistematicamente desde o início do ano. Outra coisa são medidas de força, de violência, de ir lá tomar e impedir que a Câmara funcione. Nós temos prioridades no país.

Guilherme Boulos (PSOL-SP), deputado federal

Votar a anistia é tirar da frente o 'bode na sala', diz líder da oposição no Senado

Em entrevista ao Poder e Mercado, do Canal UOL, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, afirmou que a prioridade da oposição é que o projeto da anistia seja pautado.

Votar a anistia é tirar da frente, eu diria, um bode na sala e eu não vejo por que não ser votada, a não ser essa pressão que, na minha opinião, é espúria de outro Poder que tenta intervir na liberdade necessária da independência de Poderes que devem ser manifestados na Constituição do Parlamento brasileiro.

Eu acredito que a anistia tem grande chance de ser aprovada. O mandato de um parlamentar é um filme, se me permite a analogia. Nós somos cobrados pela trajetória e não por um gesto durante o processo dos quatro anos ou dos oito anos.

Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado

