Moraes permite que filhos e netos visitem Bolsonaro em prisão domiciliar

Do UOL, em São Paulo

O ministro do STF Alexandre de Moraes permitiu hoje que familiares visitem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar, sem necessidade de aviso prévio.

O que aconteceu

Filhos, cunhadas, netos e netas poderão ir à casa do ex-presidente sem precisar pedir autorização. Bolsonaro está impedido de deixar sua residência em Brasília desde segunda, por descumprir as medidas cautelares impostas a ele anteriormente, segundo decisão de Moraes.

Antes, as visitas estavam restritas só aos advogados de Bolsonaro. Os demais tinham de pedir autorização ao STF.

Quem for à casa de Bolsonaro está proibido de usar o celular, tirar fotos ou fazer gravações. Essa mesma restrição também se aplica ao ex-presidente, que teve um celular apreendido pela PF na operação que cumpriu o decreto de prisão domiciliar.

Prisão domiciliar após atos bolsonaristas

Moraes decretou na segunda-feira a prisão domiciliar de Bolsonaro. A ordem aconteceu após o ex-presidente participar de uma manifestação no Rio no último domingo por chamada de vídeo.

Para o ministro, o ex-presidente desrespeitou a ordem de não usar as redes sociais próprias ou por intermédio de terceiros. "O réu se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal", escreveu.

Bolsonaro é monitorado por tornozeleira eletrônica e tem de cumprir ordens do STF há três semanas. Segundo o pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República) que embasou a decisão de Moraes, havia risco que Bolsonaro fugisse ou atrapalhasse a investigação sobre um possível atentado à soberania nacional.

Inquérito apura se Bolsonaro e o filho deputado Eduardo (PL-SP) articularam sanções dos Estados Unidos ao Brasil para interferir no julgamento da trama golpista. Em entrevista ao jornal O Globo publicada hoje, Eduardo disse que trabalha para que os EUA aumentem as punições depois da prisão do pai. "Estou levando a prisão ao conhecimento das autoridades americanas e a gente espera que haja uma reação."