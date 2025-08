Minério de ferro cai conforme investidores mudam foco para carvão metalúrgico

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta quarta-feira, com a preocupação de que a demanda na China diminua nas próximas semanas e pela liquidação de posições por parte de alguns investidores que estão voltando suas atenções para o carvão metalúrgico.

O minério de ferro de referência para setembro na Bolsa de Cingapura caiu 0,7%, para US$101,75 a tonelada.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,06%, a 794,5 iuanes (US$110,52) a tonelada.

As compras no mercado spot estão fracas, uma vez que as usinas estão cautelosas em estocar matérias-primas antes do grande evento que ocorrerá em setembro, arrastando os preços futuros, disse Cao Ying, analista da corretora SDIC Futures, com sede em Pequim.

O grande evento mencionado refere-se à cerimônia de 3 de setembro em Pequim, em comemoração ao 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

As siderúrgicas chinesas, especialmente as da região norte, geralmente restringem a produção antes de grandes eventos para garantir a qualidade do ar em Pequim.

"O sentimento especulativo também está muito fraco, já que uma grande quantidade de capital fluiu para o mercado de carvão, que está mais volátil", acrescentou Cao, da SDIC.

Três analistas e dois traders disseram à Reuters que mudaram seu foco para o comércio de carvão metalúrgico.

O carvão metalúrgico ampliou a recuperação dos preços, com alta de 6,45%, sustentada por temores de contração da oferta em meio a verificações de segurança potencialmente mais rigorosas para minas de carvão e investigações do governo para verificar o excesso de produção, disseram analistas.

"A flutuação de preços do carvão de coque atraiu mais investidores e capitais, o que, por sua vez, agravou a volatilidade", disse Zhou Tao, analista da corretora Galaxy Futures.

