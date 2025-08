Calor não volta: frio drástico atinge Sul e Sudeste e temperaturas chegam a 7º

Uma nova frente fria, associada a um ciclone extratropical, vai trazer mudanças climáticas para o Sul e parte do Sudeste do Brasil entre amanhã e sexta-feira. Após essa frente fria, uma forte massa de ar polar continental avançará sobre o País, derrubando as temperaturas no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e causando friagem em parte do Norte.

"As temperaturas já devem começar a cair no Sul ao longo da sexta-feira, conforme o ar polar entra no País - com a sensação de frio aumentando durante o fim de tarde e principalmente à noite nos três Estados (Paraná, Santa Cataria e Rio Grande do Sul) ", afirma a Climatempo.

5ª onda de frio no País

A Climatempo afirma que monitora as condições para a classificação da 5ª onda de frio no País, considerando o período de 9 a 13 de agosto. "Este ar polar pode provocar uma queda mais significativa, com condições para geada ampla nos Estados do Sul e em Mato Grosso do Sul, não descartando o fenômeno em áreas de São Paulo e do extremo sul de Minas Gerais.

Há chance de chuva congelada entre a madrugada e manhã de sábado no alto da serra catarinense, incluindo Bom Jardim da Serra, Urupema, Urubici e São Joaquim, devido a presença do ciclone em alto-mar e da umidade sendo empurrada para a costa.

Além do Sul, a expectativa é que o amanhecer de sábado também seja bastante gelado no Sudeste. Em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, no Centro-Oeste, as temperaturas mínimas também devem diminuir.

"O ar polar deve ganhar mais força e espalha ar frio para mais áreas do País entre domingo e principalmente no amanhecer de segunda-feira provocando também friagem no Acre, em Rondônia e no sul do Amazonas, além de reduzir as temperaturas em Mato Grosso e Goiás", projeta a empresa de meteorologia.

Desta vez, a duração do frio será um pouco maior e pode estar dentro do limiar de cinco dias consecutivos com temperaturas 5°C ou mais abaixo da média climatológica para muitos municípios brasileiros, segundo a Climatempo.

Veja a previsão para os próximos dias na cidade de São Paulo:

- Quarta-feira: entre 14ºC e 17ºC;

- Quinta-feira: entre 13ºC e 22ºC;

- Sexta-feira: entre 14ºC e 24ºC;

- Sábado: entre 10ºC e 15ºC;

- Domingo: entre 7ºC e 16ºC;

- Segunda-feira: entre 8ºC e 16ºC;

- Terça-feira: entre 9ºC e 19ºC.