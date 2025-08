Localiza calcula impacto de até R$1 bi no 3º tri por redução do IPI

SÃO PAULO (Reuters) - A Localiza informou nesta quarta-feira que o decreto do governo federal que reduziu o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre veículos novos deve produzir um impacto de entre R$800 milhões e R$1 bilhão no resultado do terceiro trimestre da empresa.

A empresa afirmou que o cálculo se refere a um valor antes de impostos, e que a estimativa equivale a 1,5% a 1,9% do valor da frota da empresa no final de junho.

"A companhia já observou redução de preços de venda dos carros seminovos e constatou a necessidade de ajustar o valor esperado de venda de parte de sua frota, incluindo carros em desativação para renovação de frota", afirmou a Localiza no fato relevante.

A Localiza afirmou que os valores se tratam de uma estimativa preliminar e que os números estão sujeitos a incertezas, o que pode fazer a empresa revisá-los mais adiante.

Segundo a empresa, como o decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 10 de julho não diferencia pessoa física e jurídica na redução do IPI, a Localiza vê "oportunidade para adquirir carros 0 Km com preços reduzidos".

Além disso, a empresa citou que a venda de seminovos a preços menores poderá "ser parcialmente compensada pela compra de novos com preços reduzidos durante a vigência do decreto", que tem prazo até o final deste ano.

Após o impacto na depreciação gerado pelo decreto, a Localiza afirmou que espera que a trajetória do indicador retome a trajetória prevista antes da publicação da medida.

(Por Alberto Alerigi Jr.)