Quando o metrô vai finalmente chegar a Cotia, Guarulhos e ABC?

Cotia, Guarulhos e ABC, na região metropolitana de São Paulo, devem ser contemplados por novas linhas de metrô. Veja abaixo em que pé estão os projetos de três linhas que podem passar pela capital e municípios da Grande SP e beneficiar mais de 2,4 milhões de passageiros por dia.

Especial futuro do metrô de São Paulo: Seis novas linhas e mais 24 estações: como anda a expansão do metrô de SP?

Quanto falta para sair do papel

Até julho, os projetos das três linhas ainda estavam em fase de estudo, a segunda de seis etapas. Antes, os projetos foram qualificados para participarem do PPI (Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo), que prevê a concessão das linhas —incluindo a operação, manutenção e expansão delas— ao setor privado.

Os estudos dos três projetos estão sendo realizados pela IFC (International Finance Corporation) do Banco Mundial. Os levantamentos verificam a viabilidade técnica dos projetos, fazem a avaliação financeira, pesquisa de mercado, entre outros.

Após a fase de estudos, os projetos ainda por passarão mais etapas antes do início das obras. Uma delas é a audiência pública, onde são apresentados os detalhes das linhas e é possível que a população se manifeste. Depois ocorrerá o lançamento do edital, seguido pelo leilão de concessão e, por fim, assinatura do contrato, de acordo com a SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos), do governo estadual.

Dos três projetos, o mais avançado e com previsão do início das obras em 2026 é a linha 19-Celeste. Porém, os três projetos de linhas —19-Celeste, 20-Rosa e 22-Marrom— não têm previsão de abertura aos passageiros.

Linha 19-Celeste

A 19-Celeste, que ligará a linha 3-Vermelha a Guarulhos (SP), está na fase de estudo. O Metrô concluiu os levantamentos de sua responsabilidade em março de 2024, porém, os estudos realizados pelo Banco Mundial ainda seguem em andamento.

O edital para contratar as obras da linha foi lançado em março, segundo a empresa. Já a licitação foi adiada duas vezes pelo Metrô —primeiro, era para ocorrer em junho; depois, em julho; e agora está marcada para setembro. A última mudança ocorreu após pedido das construtoras. O Metrô prevê assinar os contratos e iniciar o projeto técnico, que conta com informações detalhadas para a construção da linha, até o fim deste ano.

A estimativa é que as obras comecem em 2026 e durem até 2032 —o prazo é de 75 meses, pouco mais de seis anos. Por ainda estar em fase de estudo, é possível que detalhes sejam modificados no andamento do processo.

Rota deve reduzir o tempo de deslocamento em até uma hora, segundo o governo estadual. A expectativa é que a linha transporte até 630 mil passageiros por dia, com frota de 31 trens. A conexão com a 3-Vermelha, que conecta a estação Palmeiras-Barra Funda a Itaquera, é na parada Anhangabaú. Já a ligação com a linha 1-Azul será na estação São Bento. O projeto divulgado pela SPI aponta que a 19-Celeste terá 17,6 quilômetros de extensão e 15 estações.

Em março, o governo publicou resolução para iniciar as desapropriações para a linha. Uma área de 308 mil m² foi declarada como bem de utilidade pública, destacando a urgência nas desapropriações, que podem ser feitas através de acordos com os proprietários ou por vias judiciais.

Imagem: Arte UOL

Linha 20-Rosa

A 20-Rosa, que vai ligar a Lapa a Santo André (SP), também está na fase de estudos. O projeto básico do ramal, iniciado em janeiro e com previsão de conclusão em julho de 2026, está em elaboração. O documento é necessário para viabilizar a licitação das obras, definir o modelo de implantação da linha e o cronograma de construção.

Ao mesmo tempo são realizados laudos para avaliar as desapropriações necessárias para a viabilidade da linha. Segundo o Metrô, essas desapropriações serão seguidas da declaração, pelo governo, de utilidade pública das áreas.

Projeto prevê 31,1 quilômetros de extensão e 24 estações, conectando bairros das zonas oeste, sul e sudeste da capital a municípios do ABC Paulista. A expectativa é transportar 1,2 milhão de passageiros por dia, com frota de 50 trens. O Metrô aponta que a linha poderá integrar com nove linhas de metrô e trem, contabilizando os ramais que devem ser inaugurados futuramente.

O governo não divulgou se a implantação da linha resultará em redução no tempo de deslocamento dos usuários.

Imagem: Arte UOL

Linha 22-Marrom

A 22-Marrom, que vai ligar o bairro do Sumaré, na zona oeste, a Cotia (SP), está na fase inicial dos estudos e é a menos avançada entre os três projetos. Nesta etapa é avaliado o impacto ambiental e são realizadas investigações geotécnicas, que vão "subsidiar as definições técnicas de traçado, estrutura e localização das estações, túneis e soluções construtivas" da linha. Não há previsão para o término do levantamento.

Segundo o governo, a conclusão do estudo viabiliza a contratação do projeto básico do ramal. Essa etapa define em detalhes o traçado, as características das vias, o formato das estações e a localização dos pátios, sendo essencial para embasar a modelagem da concessão e a elaboração do edital do leilão.

Imagem: Cedido ao UOL/Metrô de São Paulo

A ideia é construir 19 estações e transportar até 650 mil passageiros por dia, operando com frota de 43 trens e um pátio. A previsão, segundo informações disponíveis no site da SPI, é que a linha percorra 29 quilômetros entre a zona oeste da capital e Cotia, passando por Osasco. O Metrô diz que a 22-Marrom deve ser uma "alternativa eficiente à rodovia Raposo Tavares, atualmente sobrecarregada".

Imagem: Arte UOL

O governo não divulgou se a implantação da linha resultará em redução no tempo de deslocamento dos usuários.